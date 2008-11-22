پلاک کوبی درختان در بجنورد 85 درصد پیشرفت داشته است

یوسف رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح پلاک کوبی 50 هزار درخت از شهریور امسال آغاز و با 85 درصد پیشرفت تا دو ماه آینده به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه سه اکیپ از کارشناسان، تهیه ی شناسنامه درختان را برعهده دارند، اظهار داشت: این اکیپ اقدام به آماربرداری از نوع درخت، ارتقای درخت، گستردگی تاج، پوشش درختان، بن درخت و خصوصیات ظاهری کرده است.

وی خاطر نشان کرد: احداث چهار پارک محلی و بهسازی پارک ها و پروژه پلاک کوبی از جمله اقدامات انجام شده این سازمان است.

وی با اشاره به اجرای باغ ایلخانی در بابا امان تصریح کرد: با اجرای این طرح ظرفیت بابا امان دو برابر افزایش می یابد که علاوه بر ورودی یک خروجی به مجموعه پارک افزود ه خواهد شد.