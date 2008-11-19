به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در سومین دیدار خود در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 امشب در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی به مصاف تیم ملی امارات رفت و با وجود ارائه نمایشی ضعیف و دور از انتظار با یک امتیاز میدان را ترک کرد.

علی دایی تیم ملی کشورمان را در این دیدار با سید مهدی رحمتی ، سیدجلال حسینی ، پیروز قربانی ، ستار زارع (76 مهرزاد معدنچی)، حسین کعبی ، جواد نکونام ، کریم باقری ، مسعود شجاعی ، مهدی مهدوی کیا(56 مجید غلام نژاد) ، غلامرضا رضایی و وحید هاشمیان(72 سیدمهدی سیدصالحی) به میدان فرستاد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در نیمه اول این بازی، نمایش بسیار ضعیفی داشت و ماحصل آن گلی بود که در دقیقه 20 دریافت کرد. در این صحنه عبدالرحیم جمعه روی پاس اسماعیل مطر دروازه سیدمهدی رحمتی را باز کرد.

در نیمه دوم تیم ملی فوتبال کشورمان بازهم شروع امیدوار کننده ای نداشت اما با انجام سه تعویض چهره هجومی به خود گرفت و موفق شد در دقیقه 81 توسط کریم باقری به گل تساوی دست یابد. در این صحنه مسعود شجاعی از جناح راست توپ را روی دروازه ارسال کرد و باقری با ضربه سر شادی را به اردوی ایران آورد.

در دقایق وقت اضافه غلامرضا رضایی در موقعیتی تک به تک و در حالی که می توانست با ضربه ای آرام پیروزی را به ایران هدیه کند با تعلل و عبور از دروازه بان امارات در اندیشه گرفتن یک ضربه پنالتی بود اما صالح سوبخیدین داور مالزیایی نه تنها پنالتی نگرفت بلکه به رضایی هم کارت زرد نشان داد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی به یک امتیاز این دیدار بسنده کرد که روز خوبی را پشت سرنگذاشت و عملکرد دور از انتظاری از خود ارائه کرد.