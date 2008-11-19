مهدی محمد نبی که در پس از تساوی تیم های ایران و امارات با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود : برای امارات این دیدار بسیار تعیین کننده بود از همین رو این تیم با تمام قوا بدنبال پیروزی در این دیدار بود که درخشش رحمتی و غیرت مثالزدنی کریم باقری، باعث شد بازی باخته را به تساوی تبدیل کنیم.

نبی اضافه کرد: در نیمه اول امارات کاملا نسبت به تیم ما برتری داشت اما در نیمه دوم با تعویض های به موقع دایی موتور حرکتی تیم ملی روشن شد و توانستیم حریف را تحت فشار قرار دهیم و در نهایت با تجربه بالای کریم باقری به گل تساوی رسیدیم.

نبی تصریح کرد: به نظر من در دقایق پایانی داور می توانست خطای مدافع امارات روی غلامرضا رضایی را پنالتی اعلام کند ولی داور مالزیایی این خطای واضح را با بی انصافی نادیده گرفت.

دبیر فدراسیون فوتبال در پایان گفت: همین یک امتیاز در زمین حریف برای تیم ملی با ارزش است و می تواند در راه صعود تیم ملی به جام جهانی تعیین کننده باشد.

وی در پایان از تلاش تک تک ملی پوشان و کادر فنی که برای کسب این نتیجه تلاش کردند تشکر و قدردانی کرد.