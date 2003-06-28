فعاليتهاي دارالقرآن ارتش در بيست و پنجمين دوره مسابقات قرآني ارايه مي شود

به گزارش روابط عمومي ارتش، حجت الاسلا م ذكاوت مدير دارالقرآن ارتش چمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب اظهار داشت: براي اولين بار سازمان عقيدتي سياسي ارتش " ج.ا.ا " فعاليتهاي قرآني سالهاي گذشته خود را با هدف اطلاع رساني و آگاهي مردم حزب الله از فعاليتهاي قرآني ارتش در بيست و پنجمين دوره مسابقات قرآني اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران كه از 8 تا 11 تيرماه جاري در بقعه متبركه امامزاده جعفر (ع ) و حميده خاتون (س) برگزار مي شود ارايه مي دهد .

وي در ادمه افزود: اين نمايشگاه در حاشيه مسابقات قرآني برگزار خواهد شد و سه روز ادامه خواهد داشت و قاريان برجسته ارتش بصورت افتخاري به قرائت قرآن خواهند پرداخت و براي بازديد كنندگان نيز مسابقه حضوري برگزار مي گردد. مدير دارالقرآن ارتش ارائه عملكرد ، عكسهاي مسابقات قرآني و پخش فيلم مربوط به مسابقات قرآني ارتش را از ديگربرنامه هاي ارتش جمهوري اسلامي در نمايشگاه مذكورعنوان كرد .