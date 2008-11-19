باید از این یک امتیاز راضی باشیم / رحمتی نبود گلهای بیشتری می خوردیم

کیومرث هاشمی که پس از تساوی 1-1 ایران و امارات در ورزشگاه آل مکتوم امارات با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود: تیم ملی مسابقه سنگینی را پشت سرگذاشت و کسب تساوی مقابل تیمی که این مسابقه برایش حکم مرگ و زندگی را داشت بسیار ارزشمند است که اهمیت آن در دیدارهای آینده مشخص خواهد شد.

هاشمی اضافه کرد: تیم ما در نیمه اول بازی قابل قبولی را ارائه نکرد و اگر درخشش رحمتی نبود گلهای بیشتری دریافت می کردیم. اما در نیمه دوم با تعویض های به موقع کادر فنی، حرکت تیم ملی روانتر شد و خوشبختانه توانستیم گل تساوی را وارد دروازه امارات کنیم و یک امتیاز با ارزش از این بازی کسب کنیم.

معاون سازمان با بیان اینکه حرکت دروازه بان امارات در دقایق ابتدایی بر روی رضایی پنالتی بود اظهار داشت: من اظهار نظر در این مورد را به کارشناسان واگذار می کنم اما اعتقاد دارم این صحنه می توانست پنالتی باشد. به اعتقاد من این صحنه می توانست سرنوشت این بازی را تغییر دهد.

هاشمی تصریح کرد: باید این دیدار را فراموش کنیم و به فکر بازیهای آینده باشیم و نقاط ضعف مان را برای دیدارهای آینده به نقطه قوت تبدیل کنیم.

وی اضافه کرد: تیم ملی باید خود را برای دیدارهای سخت تر آماده کند و با ارائه نمایشی قابل قبول بدون استرس راهی جام جهانی شود.

وی در پایان از تماشاگران ایرانی که با وجود مشکلات زیاد در ورزشگاه حاضر شدند به تشویق تیم ملی پرداختند تشکر و قدردانی کرد.