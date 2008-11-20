جاده های کشور هر 23 دقیقه یک قربانی می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر امروز در جمع مدیران و فرمانداران استان در رشت اظهار داشت: فرهنگ‌سازی در بین مردم و همچنین برخورد جدی با متخلفین در چهار چوب قانون در کنار طرحهای ایمنی جادهها می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.

وی با اشاره به تکمیل طرحهای راهسازی و توسعه شبکه ترانزیتی استان گیلان در سالهای آینده یادآورشد: در این استان به زودی شاهد بهره برداری از آزاد راه و همچنین راه آهن خواهیم بود که با زیر بار ترافیک رفتن این پروژه‌ها، حضور مسافران و خودروها به گیلان افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

قهرمانی اظهار داشت : از هم اکنون باید با برنامه ریزیهای بلند مدت و میان مدت نسبت به کاهش ترافیک، حوادث رانندگی و تلفات و خسارتها دراین زمینه اقدام کرد.

استاندار گیلان درادامه خواستار رفع موانع و مشکلات در حوزه ترافیک‌ استان گیلان و همچنین برنامه ریزی دستگاههای اجرای مربوطه دراین زمینه شد.

سرپرست پلیس راه استان گیلان نیز دراین جلسه با اشاره به آمار هفت ماهه حوادث رانندگی در جادههای این استان اظهارداشت: دراین مدت پنج هزار و ۷۳۶‬ فقره تصادف در جادههای گیلان اتفاق افتاد که ‪ ۵۸۵‬ نفر جان خود را دراین رابطه از دست داده اند.

سرهنگ غلامرضا سیری عنوان کرد: بیشترین مرگ و میرها به ترتیب با ۳۷‬و‪ ۲۷‬درصد مربوط به موتور سواران و عابرین پیاده بوده است.

وی خاطرنشان کرد:عامل ‌انسانی بیش از۷۰‬ درصد به صورت مستقیم و به طور غیر مستقیم تا‪ ۹۰‬درصد در تصادفات رانندگی نقش دارد که باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

معاون عمرانی استان گیلان هم دراین جلسه با اشاره به نامگذاری روز چهارم آذرماه امسال به عنوان روز بدون حادثه در گیلان از به صدا درآمدن زنگ روز بدون حادثه در مدارس گیلان خبر داد.

وی یاد آورشد: برنامه ریزیهای مختلفی برای این روزنمادین دراستان گیلان با همکاری دستگاههای مختلف مربوطه انجام شده است.