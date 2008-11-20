ظرفیت آب تولیدی تصفیه خانه شهر زنجان به 1200 لیتر در ثانیه برسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویزفتاح در مراسم افتتاح فاز اول طرح آبرسانی و تصفیه خانه آب شرب زنجان افزود: با روند توسعه روزافزون شهر زنجان، باید فاز دوم طرح تصفیه خانه آب شرب این شهر آغاز و به اتمام برسد.

وی با مهم خواندن سد گلابر برای شهر زنجان، عنوان کرد: تمامی اعتبارات مورد نیاز برای اتمام این طرح تا سال آینده تامین شده است.

وزیر نیرو ادامه داد: سد تالوار که بیشترین بهره را برای زنجان و بخشی برای همدان و کردستان دارد، تا کنون 67 درصد پیشرفت داشته است .

فتاح افزود: بودجه لازم برای اتمام این طرح نیز پیش بینی شده و سال آینده طرح سد تالوار نیز باید به اتمام برسد.

وزیر نیرو در خصوص میزان آب مصرفی در صنعت زنجان بیان داشت: سهم آب صنعتی زنجان را تا 10 برابر نیز می توان افزایش داد زیرا بازده اقتصادی بالایی دارد.

فتاح با اشاره به این مطلب که بودجه آب از سال 84 تا کنون 80 درصد افزایش یافته است گفت: رئیس جمهوری عنوان داشته که از عرصه آب حمایت می کند و بودجه آب سال آینده کشور نسبت به سال 87 نیز افزایش یافته است.

فاز اول تصفیه خانه آب مشروب و تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان به دست پرویز فتاح ، وزیر نیرو شامگاه چهارشنبه، همزمان با سفر هیئت دولت به زنجان افتتاح شد.

عملیات اجرایی این طرح از سال 83 آغاز و در سال جاری به اتمام رسید.

هدف از اجرای طرح آبرسانی ، تامین ، جمع آوری ، انتقال و تصفیه آب شرب زنجان برای سال مقصد 1410 ، ارتقای کیفیت آب آشامیدنی شهر زنجان ، توزیع پایدار آب در شبکه و افزایش عمر مفید تاسیسات است.

ظرفیت فاز اول این تصفیه خانه 635 لیتر در ثانیه که با روش اختلاط سریع، زلال ساز و تصفیه فیزیکی آب است .

با اجرای فاز دوم تصفیه خانه آب زنجان در مجموع 1270 لیتر در ثانیه آب آشامیدنی تصفیه خواهد شد.