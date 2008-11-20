مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

تاریخ و نحوه مراجعه قبول شدگان رشته های نیمه متمرکز در تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 87 اعلام شد

هاشمی رفسنجانی: چاره ای جز پذیرش موثر بودن رای مردم نداریم

سرحدی زاده: کار دکتر جاسبی در دانشگاه آزاد اسلامی مایه افتخار است

اعتماد:

پاسخ احمدی نژاد به انتقادات هاشمی رفسنجانی

جولان دزدان دریایی در شاهراه صادرات دنیا

پیش از ترک تهران انجام شد: گفتگوی اختصاصی با افشین قطبی

تساوی ایران و امارات



اعتماد ملی:

مقام معظم رهبری: همه کارهای مهندسی بزرگ باید یک پیوست مسجد داشته باشند

پاسخ شدیداللحن احمدی نژاد به منتقدان اقتصادی

افشین قطبی استعفا کرد و رفت

ابرار:

رهبر انقلاب: همه کارهای مهندسی بزرگ باید یک پیوست مسجد داشته باشد

ایران یک امتیاز حساس از دوبی به دست آورد

گزارش جدید البرادعی درباره ایران منتشر شد



اسرار:

سلامتی: انتخابات دهم دو قطبی است

فرار از دسیسه یا دسیسه ای برای فرار!

در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی؛ سربازان بیمه بیکاری می گیرند

ابتکار:

مقام معظم رهبری: باید در ایستگاههای مترو، قطار و فرودگاهها مسجد ساخته شود

احمدی نژاد در جلسه ای به میزبانی قالیباف پیشنهاد داد: تشکیل اتحادیه شهرداران آسیایی

احمدی نژاد: با چاقوی زنجان دست و پای متجاوزان را قطع می کنیم



ایران:

رئیس جمهور در اجتماع پرشور مردم زنجان: مخالفان عدالت به مردم توهین می کنند

بازگشت دزدان دریایی در قرن 21

حمایت دولت از مدیریت واحد کلانشهرها

تفاهم:

خودکفایی گندم و نیم قرن سابقه؛ رویای زرد، سبز نشد

بام تهران ، قلب آسیا

احمدی نژاد: شهر با رفاقت می خواهیم

جام جم:

حضرت آیت الله خامنه ای: نماز بویژه در میان جوانان ترویج شود

قطبی با توهم رفت

تاکید آژانس بر رد مطالعات ادعایی آمریکا

جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب: توجه به قالب و روح نماز کلیدی ترین عنصر برای اصلاح فرد و جامعه است

وزیر آموزش و پرورش: 10 هزار نیروی حق التدریس استخدام می شوند

وعده رئیس جمهور برای تصویب اتمام بزرگراههای شمالی و جنوبی استان زنجان



جوان:

رهبر فرزانه انقلاب: نشانه های نماز باید در جامعه عیان باشد

ورود بسیج به ماموریت های هوایی و دریایی سپاه

فرمانده کل سپاه: امنیت کشور مدیون بسیجیان است

حیات نو:

رهبر انقلاب: نشانه های اسلامی باید در بخش های مختلف جامعه آشکار باشند

وزیر بهداشت هم به استیضاح نزدیک شد

استقبال عمومی از نامزدی مهندس موسوی افزایش یافت؛ کاندیدایی برای همه

شکست امپراتور



حمایت:

مقام معظم رهبری: تجلی نشانه های اسلامی در جامعه

ایجاد بازار مشترک اسلامی

فرار امپراطور

خورشید:

رهبر معظم انقلاب: صدای اذان باید در شهرهای کشور شنیده شود

گزارش خورشید از غارت دزدان دریایی در خلیج عدن: 100 میلیون دلار در یک روز

رئیس جمهور: هدفمند کردن یارانه ها گداپروری نیست

خبر:



رای گیری مجدد برای وزیر کشور بحث داغ دیروز مجلس

60 هزار مهندس کشاورزی استخدام می شوند

معاون امور مسافرتی گمرکات فارس: حاجیان می توانند تا سقف 80 دلار کالا بدون حقوق گمرکی وارد کنند

دنیای اقتصاد:

ردیابی مالیاتی معاملات مسکن

احمدی نژاد در ضیافت قالیباف

خداحافظی همیشگی افشین قطبی



سیاست روز:

رهبر معظم انقلاب: صدای اذان در شهرهای اسلامی شنیده شود

آمریکا همسایه ایران می شود؟

ایران یک - امارات یک

سرمایه:

700 میلیارد دلار خسارت اوپک

احمدی نژاد: دست و پای بدخواهان دولت با چاقوی زنجان قلم می شود

جشن تداوم شکست ناپذیری ایران در امارات

صدای عدالت:

سید محمد خاتمی: ما عقب افتاده ایم، ملت افتادگی را بر نمی تابد

افشین قطبی به سرنوشت بلاژویچ و ایوانکویچ گرفتار شد

سرگردانی هزار زائر ایرانی به دلیل تاخیر 18 ساعته پروازها

وطن امروز:

رهبر انقلاب: همه کارهای مهندسی بزرگ باید پیوست مسجد داشته باشد

احمدی نژاد میهمان ویژه شهرداران آسیا

اخراجی ها، اعزامی به جشنواره فجر

تلاش برای نجات 7 ملوان ایرانی از چنگال دزدان دریایی



قدس:

یک مسئول خبر داد: جهاد کشاورزی 60 هزار مهندس استخدام می کند

افزایش آبونمان آب فقط در مشهد!

ایران، روسیه و قطر ایجاد موسسه مشترک گازی را آغاز کرده اند

کارو کارگر:

رهبر انقلاب: توجه به روح نماز کلیدی ترین عنصر برای اصلاح فرد و جامعه است

آموزش و پرورش: در تحقق عدالت آموزشی غفلت کره ایم

دبیر کل خانه کارگر: اصلاح قانون کار بهانه حامیان سرمایه برای آسان کردن اخراج کارگران است

کارگزاران:

قطبی از قطب فوتبال رفت

گزارش البرادعی و پاسخ ایران

دزدان به کاهدان نزدند؛ شبیخون به 36 هزار تن گندم ایران در سواحل سومالی



کیهان:

رهبر انقلاب: گسترش نماز امنیت و آرامش جامعه را تضمین می کند

رئیس جمهور: هدفمند کردن یارانه ها عین عدالت است

تبادل تجربه 44 شهردار آسیا در اجلاس تهران

همشهری:

رهبر معظم انقلاب: نشانه های اسلامی به ویژه نماز باید در بخش های مختلف جامعه آشکار باشند

هشدار انبوه سازان نسبت به رکود ساخت و ساز

همگرایی آسیا در هزاره شهرنشینی