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۳۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۴۱

اعتبار مصوب برای کشاورزان با میزان خسارات منافات دارد

اعتبار مصوب برای کشاورزان با میزان خسارات منافات دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی با میزان خسارات وارد شده به باغات و مزارع کشاورزی تطابق ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار علی بروغنی امشب در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: کشاورزان شهرستان سبزوار علاوه بر خشکسالی و سرمازدگی در خرداد ماه سال جاری با تگرگ و طوفان شدید نیز مواجه بودند که این حوادث منجر به بروز خسارات مضاعف به کشاورزان منطقه گردیده است.

وی با اشاره به کمک های ارائه شده به کشاورزان خاطر نشان کرد: جهاد کشاورزی به میزان کافی خسارات وارده را جبران نمی کند و این حمایتها تنها در قالب کود و بذر و سایر موارد به کشاورزان ارائه می شود.

بروغنی اظهار داشت: عدم تطابق ارائه تسهیلات به خسارت دیدگان بخش کشاورزی با میزان خسارات وارده به آنها حتی شامل بیمه شدگان محصولات کشاورزی هم می گردد.

کد مطلب 786543

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