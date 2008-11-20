نشست کارگروه مسکن، زیربنایی، آب و کشاورزی زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگروه تخصصی که اعضای هیات دولت ، نمایندگان مردم استان زنجان درمجلس شورای اسلامی ومسئولان استان حضور داشتند در ابتدا وزیران نیرو ، جهاد کشاورزی و مسکن وشهرسازی و مسئولان محلی ذیربط گزارشی از چگونگی اجـرای مصوبات دور اول سفرهیات دولت به استان زنجان و وضع منابع آب ، کشاورزی واجرای طرح های ساخت مسکن شهری و روستایی بیان کردند .



درادامه این جلسه پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های ذیربط در زمینه آب و کشاورزی مطرح و بررسی شد.

مطالعه و احداث سد و نیروگاهای برق آبی در استان ، اختصاص کـد اجـرایی به سدهـای مطالعاتی مصوب در دور اول سفر هیات دولت به زنجان ، صدورمجوز استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی در طرح های منابع اب ، تـامین اعتبار برای توسعه طرح های انتقال آب و مصرف بهینه آب در طرح های کشاورزی زنجان، افزایش سهم اراضی آبیاری تحت فشار استان ازمحل منابع ملی به 10 هزار هکتار ، تامین اعتبار لازم برای ایجاد باغ گیاه شناسی در زنجان ، تامین زیرساختهای شهرک های مسکونی برای گروههای کم درامد وکمک به بازگشایی ، بدنه سازی و طراحی شهری بافت فرسوده شهر زنجان از جمله پیشنهادهایی بود که در جلسه کارگروه تخصصی مسکن و امور زیربنایی ، اب و کشاورزی استان زنجان مطرح و بررسی شد.

همچنین برخی از این پیشنهادها در جلسه امروز پنج شنبه هیات دولت در استانداری زنجان مطرح خواهد شد.

