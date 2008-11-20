صادرات 193 میلیون دلار انواع محصولات پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پرویز حمیدی شامگاه روز چهارشنبه در بازدید مدیران، کاردانان، کارشناسان و رایزنان وزارت امور خارجه از مجتمع پتروشیمی اراک با اشاره به اینکه هم اکنون ظرفیت کامل تولید این مجتمع یک میلیون و 469 هزار تن در سال است، افزود: پیش بینی می شود بیش از 300 میلیون دلار انواع محصولات پلیمری و پتروشیمی تا پایان سال جاری توسط این مجتمع به خارج از کشور صادر شود.

وی عنوان کرد: این مجمتع با تولید 18 نوع محصولات پلیمری و پتروشیمی از نظر تنوع تولید در کشور مقام اول را به خود اختصاص داده است و بالغ بر پنج هزار کارخانه پایین دستی زیر پوشش این شرکت هستند.

حمیدی اظهار داشت: انتقال تکنولوژی و تولید محصولات صنایع پایین دستی پتروشیمی از اهداف اصلی این مجتمع است و از عمده ‌‌ترین ویژگی‌ ها و مزیت‌ های این مجتمع، تولید محصول بر اساس دانش ‌‌روز و تقاضای بازار‌های جهانی است.

وی این مجتمع را یکی از طرحهای زیر بنایی و مهم کشور دانست و تصریح کرد: این مجتمع در راستای سیاستهای کلی توسعه صنایع پتروشیمی با هدف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد شده است.

حمیدی از عمده فعالیتهای شرکت پتروشیمی اراک را قرار گرفتن شرکت پتروشیمی اراک در ردیف شرکتهای برتر بورس، دریافت لوح تقدیر صنعت سبز ایران از سازمان حفاظت محیط زیست به خاطر احداث بالغ بر 197 هکتار فضای سبز، دریافت گواهینامه نظام مدیریت کیفیت، نظام مدیریت زیست محیطی و کسب مقامهای برتر در توسعه و تحقیقات در جشنواره های مختلف خوارزمی و موفقیتهای بزرگ در راستای اجرای سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی سیستم مدیریت کیفیت عنوان کرد.

وی میزان ظرفیت تولید پتروشمی کشور در سال جاری را 35 میلیون تن عنوان کرد و گفت: از این میزان 25 میلیون تن محصول قابل فروش و هفت میلیارد دلار صادرات خواهد بود.

40 کاردان و دیپلمات وزارت امور خارجه کشور شامگاه چهارشنبه از واحدهای مختلف شرکت پتروشیمی اراک دیدن کردند و از نزدیک با فعالیت واحدهای مختلف پتروشیمی اراک از جمله الفین، پلی اتیلن سبک و سنگین، بوتن، لاستیک و اتانل آشنا شدند.