رژیم اسرائیل درخواست سازمان ملل برای بازگشایی گذرگاههای غزه را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شب گذشته در گفتگو با رادیو این رژیم در پاسخ به درخواست "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد برای بازگشایی گذرگاه های غزه گفت: آیا نباید آرامش برقرار شود تا گذرگاهها بازگشایی شوند؟

وی مدعی شد: اسرائیل نسبت به نیازهای ضروری و انسانی ساکنان غزه حساس است و به این مسئله اهتمام دارد اما حماس نیز باید تیراندازی به گروه های کوچک را متوقف کند و این امر ارسال کالاهای بیشتر به غزه از طریق گذرگاه ها را افزایش خواهد داد.

باراک در ادامه تهدید کرد که در صورت تشدید حملات مبارزان فلسطینی، نوارغزه هدف عملیات نظامی گسترده قرار خواهد گرفت. وی در عین حال گفت که با طرح جدید عملیات نظامی برای مقابله با حملات موشکی مبارزان فلسطینی موافقت کرده است. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین عملیات زمینی گسترده در نوارغزه را بعید دانست.

بان کی مون اخیرا در گفتگوی تلفنی با "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از وضعیت انسانی موجود در نوار غزه از رژیم صهیونیستی خواست تا هرچه سریعتر نسبت به گشایش گذرگاه های این منطقه اقدام کند.