هنوز رویکرد دولت اوباما در ارتباط با سپر موشکی روشن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "رادوسلاو سیکورسکی" گفت که او در تلاش است تا راهی که اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در رابطه با سامانه موشکی در آن مسیر حرکت می کند، روشن شود.

سیکورسکی که روز گذشته در کانون اندیشه "شورای آتلانتیک آمریکا" صحبت می کرد، افزود: فکر می کنم نیاز است که بدانیم دولت جدید آمریکا به کدام سو حرکت می کند.

گفتنی است که لهستان یکی از نادر کشورهایی بود که از انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا استقبال چندانی نکرد.

استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک گرچه از سوی دو کشور امضا شده اما پارلمانهای آنها هنوز آن را تصویب نکرده اند و رویکرد دولت جدید آمریکا با عنایت به لزوم تعامل آن با روسیه می تواند آینده آن را با تهدید رو به رو سازد.

وزیر خارجه لهستان گفت: دوره انتقال برای منافع ما بسیار مهم است برای اینکه ما با دولت فعلی آمریکا توافقی را در خصوص سامانه موشکی امضا کردیم و واضح است که می خواهیم بدانیم که در این باره "باد از کدام طرف می وزد".

وی همچنین گفت که جمهوری چک نیز علاقمند است تا درباره رویکرد دولت جدید آمریکا در این باره کسب اطلاع نماید .

گفته می شود که چک به این توافق بسیار تردید دارد، اما سیکورسکی بر این باور است که اگر دولت آمریکا سیگنالهایی مبنی بر ادامه این توافق از خود بروز دهد جای خوش بینی به آن وجود خواهد داشت.

سیکورسکی عقیده دارد که حضور آمریکا در این کشور می تواند امنیت آن را بهبود بخشد.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

وزیر خارجه لهستان یاد آور شد که کشورش یک سری پیشنهادات طراحی شده ای را ارائه خواهد کرد تا تضمین کند که سامانه دفاع موشکی تهدیدی برای روسیه نیست.

سیکورسکی گفت که لهستان همچنین به روسیه اجازه خواهد داد تا بر این تاسیسات نظارت و بازرسی داشته باشد، اما موافق حضور دائمی مقام های روسیه نیست.

وی گفت: ما تمایل داریم تا درباره آنچه که ممکن است در این تاسیسات رخ دهد، به روسیه اطمینان دهیم.

وی همچنین افزود: گفتگوهای راهبردی با روسیه در صورتی که مسکو به ما بگوید که در ذهن آن چه می گذرد و چه چیزی آن کشور را یک عضو سازنده در حوزه وسیع غرب می سازد مفید خواهد بود.

وی همچنین مخالفت خود را با این ایده روسیه مبنی بر خروج آمریکایی ها و ناتو از اروپا اعلام کرد.