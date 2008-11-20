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۳۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۶

چهارمین جشنواره موسیقی سنتی استان مرکزی در اراک آغاز شد

چهارمین جشنواره موسیقی سنتی استان مرکزی در اراک آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: چهارمین جشنواره موسیقی سنتی ایرانی استان مرکزی شامگاه چهارشنبه در فرهنگ سرای آیینه اراک آغاز و تا جمعه اول آذرماه جاری جریان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در مراسم افتتاح این جشنواره گفت: در این جشنواره هشت گروه موسیقی از شهرستان های اراک، آشتیان، دلیجان، خمین، ساوه و زرندیه حضور دارند و در بخش رقابتی گروه نوازی موسیقی ایرانی با یکدیگر رقابت می کنند.

وی با اشاره به اینکه از هشت گروه شرکت کننده در این جشنواره، سه گروه برتر انتخاب می شوند بیان کرد: در حال حاضر پنج آموزشگاه موسیقی در این استان وجود دارد و 611 هنرجو در رشته موسیقی فعالیت دارند.  

علی شعبانی با اشاره به اینکه امروز موسیقی ایران قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست افزود: در تولید آثار هنری باید چهار محور مخاطب شناسی، هنجار گرایی، تفکیک و به روز بودن مورد توجه هنرمندان باشد.

در این جشنواره که به همت انجمن موسیقی استان مرکزی برگزار می شود سعید فرجپوری، محمدرضا فیاض و احمد صدری از داوران چهارمین جشنواره گروه نوازی موسیقی ایرانی استان مرکزی هستند.

کد مطلب 786582

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