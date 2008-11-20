اذان موذن زاده در فهرست آثار میراث ملی ثبت می شود

به گزار ش خبرنگار مهر در اردبیل اسفندیار رحیم مشایی شامگاه دیشب در آیین افتتاح موزه تخصصی باستان شناسی اردبیل در بعقه شیخ صفی اظهار داشت: با ثبت این اثر ارزشمند، میراثی معنوی برای نسلهای آینده به یادگار گذاشته خواهد شد.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی کشور برنامه وسیعی را در سند گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی و به ویژه میراث معنوی و فرهنگی تدوین کرده و شناسایی کامل این آثار را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور عنوان کرد: میراث معنوی نشانگر عمق اندیشه، فکر لطیف، عشق و انسانیت یک ملت بوده و در روابط بین المللی باید از این ویژگیها نهایت استفاده را ببریم.

وی با بیان اینکه ملت ایران در آستانه تحولات جهانی است باید نقش تاثیر گذاری داشته باشد، تصریح کرد: باید از تمام ارزشها، ظرفیتها، توان، قدرت، اندیشه و جاذبه های تاریخی ، معنوی و فرهنگی در این مسیر استفاده کنیم تا در تحولات اخیر به جایگاه واقعی درست یابیم.

رحیم مشایی عنوان کرد: شناسایی هویت و اصالت حقیقی ما بسیار مهم بوده و باید با بهره گیری از این میراث کهن فرهنگی و معنوی به حقیقت اصیل خود دست یافته و در راستای پاسداری از آن گام برداریم.

وی در ادامه هویت و تاریخ را موجب شکل گیری عظمت، عزت و غرور ملی دانست و افزود: ملتی که غرور ندارد راه پر پیچ و خم تاریخ و تمدن را باز نخواهد یافت.

معاون رئیس جمهور متذکر شد: ملتی که تاریخ و میراث کهن فرهنگی دارد مسیر تعالی و کمال را به بهترین نحو طی خواهد کرد چنانچه ما با غرور خود به بالاترین خواستهایمان دست یافتیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مردم ایران را وامدار اردبیل، صفویان و موسسین مکتب تشیع عنوان کرد و یاد آور شد: اذان مکتب تشیع از سرزمین کهن اردبیل در کشور و دنیا طنین انداز شده و باید از این ارزشها پاسداری شود.

رحیم مشایی در پایان اردبیل را از حیث میراث معنوی و فرهنگی غنی برشمرد و خاطر نشان کرد: اردبیل با ذخایر ارزشمند تاریخی می تواند در تحولات فرهنگی، تاریخی و هنری کشور و دنیا نقش آفرین باشد.