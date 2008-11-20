35 واحد فناور در پارک علم و فناوری کرمانشاه فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، شهریار فرهنگ صبح پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشریح وظایف پارک علم و فناوری کرمانشاه به پیشینه آغاز به کار این واحد در قالب مرکز رشد واحد های فناوری جهاد دانشگاهی اشاره کرد و اظهار داشت: مرکز رشد در سال1384 با پذیرش سه واحد فناور فعالیت خود را آغاز کرد و یکی از برنامه های مرکز از زمان بدو تأسیس ، راه اندازی پارک علم و فناوری بود زیرا پارک می تواند ابزارهای زیادی برای حمایت از واحد های اقتصادی ایجاد نماید.

وی تصریح کرد: با حمایت مجموعه مدیریتی و نمایندگان استان سرانجام در چهارم بهمن ماه سال1385 در چهل و چهارمین نشصت کمیته تخصصی وزارت علوم با طرح تأسیس پارک که در سفر استانی هیأت دولت به تصویب رسیده بود، موافقت شد.

فرهنگ به وظیفه اصلی پارک علم و فناوری و مرکز رشد اشاره کرد و اظهار داشت: به طور کلی وظیفه پارک ها ومراکزرشدحمایت ازبنگاه های اقتصادی دانش بنیان و دانش محور است و یا به عبارت دیگرتجاری سازی نتایج تحقیقات ،بردن تکنولوژی و دانش فنی به صنایع موجود و مواردی از این قبیل است.

وی افزود: تفاوت اصلی یک پارک علم و فناوری با مرکز رشد واحد های فناوری دراین است که پارک می تواند خود مشتمل برچند مرکزرشد، پژوهشکده، آزمایشگاه و حتی دانشگاه باشد که در این راستا الگوی تأسیس پارک بر مبنای توسعه مراکز رشد است.

معاون فناوری پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی گفت: با توجه به شرایط خاص استان وکم فروغ بودن صنایع درشهرک های صنعتی که نشأت گرفته ازاقتصاد متکی برکشاورزی در استان است،هدف کوتاه مدت پارک،توسعه مراکز رشد واحدهای فناوری در نظرگرفته شد.

فرهنگ با اشاره به تازه تأسیس بودن پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت: امکانات و ابزار های موجود نمی تواند جوابگوی نیازهای صاحبان صنایع که با مشکلات خاص خودمواجه هستند باشد و سهم پارک در جهت حل این مشکلات اندک است اما ما در تلاشیم تا باشناخت بهترازمخاطبان وابزارهای قانونی به وظایف خودعمل کنیم.

وی به الگوی پذیرش واحدهای فناور و فرآیندهای موجود اشاره کرد و اظهارداشت: الگوی پذیرش حاکم برمراکز رشد شبیه به پذیرش دانشجوبوده وبه این شیوه است که درقالب فرم های پذیرش خلاصه ای ازطرح توجیهی یا طرح اقتصادی از متقاضی اخذ می شود و پس ازآن فرد متقاضی باحضوردرشورای پذیرش ازطرح خود دفاع می کند و درصورت نیاز ازکارشناسان مربوطه نیزدعوت خواهد شد تا درجلسه مذکورحضور داشته باشند.

فرهنگ افزود: در صورت پذیرش ،پارک یا مرکز رشد امکاناتی دراختیار متقاضی قرار می دهد وتفاوت اساسی پارک نسبت به دانشگاهها دراین است که معمولا با توجه به ماهیت پارک سه یا چهار بار درسال از واحدهای فناور پذیرش می شود.

وی ادامه داد: معمولا حمایت های مرکزرشد به صورت باز پرداختی می باشد که این بازپرداخت دردوران رشد شرکت یا بنگاه اقتصادی به حداقل می رسد یعنی گاهی اوقات دوران تنفسی تا یک سال درنظرگرفته و پس ازآن بازپرداخت در قالب اقساط 60 ماهه خواهد بود.

معاون فناوری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی تصریح کرد: قانونی در دولت وجود دارد که مراکزرشد و پارک ها می توانند واحدهایی رابه کارگروه اشتغال معرفی وازتسهیلاتی خاص تاسقف100میلیون تومان استفاده کنند اما این قانون تاکنون درکشور به خاطرمشکلاتی که درقوانین بانکی وجود دارد اجرایی نشده زیرا معمولا واحدهای اقتصادی دانش محورنیازی به سوله،زمین،ساخت وسازومواردی شبیه به این ندارند و بیشتر با دانش وتجهیزات آزمایشگاهی سروکاردارندکه معمولا بانک ها به خاطردانش فنی تسهیلاتی پرداخت نمی کنند .

فرهنگ به حوزه فعالیت شرکت ها و واحدهای پذیرش شده در مرکز رشد اشاره کرد وگفت:عموماً فعالیت این شرکت ها درزمینه هایIT ،نرم افزار، اتوماسیون صنعتی ،شیمی، کشاورزی، و...می باشد که ازجمله طرح های ارزنده درحال انجام درمرکزرشد می توان به فعالیت شرکت بانک خون بندناف، طرح سیستم تعویض دنده اتوماتیک خودرو(یکی از50 فناور برتر کشورکه مورد بازدید رهبری قرارگرفت)، پروژه ساخت دستگاهی که نیازهای رسانه ملی به فرستنده های رادیویی را مرتفع می کند، طرح تولیدسیب زمینی اصلاح شده عاری از ویروس و...اشاره کرد.

وی ادامه داد: ازدیگربرنامه هایی که در مرکزرشد انجام می شود برگزاری دوره های جامع کارآفرینی باحمایت وزارت کارواموراجتماعی برای عموم افراد و به ویژه دانش آموختگان و دانشجویان است تا با کسب اطلاعات لازم آماده ورود به دنیای کسب وکارشوند و با مواردی ازقبیل قوانین مالیاتی،قوانین چک ، قوانین کار، اصول حسابداری و...آشنا می شوند که در این راستا چهارمین دوره آن در روزهای آینده توسط پارک برگزار خواهد شد.

معاون فناوری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد:هم اکنون در کل کشور21 پارک علم و فناوری و58 مرکز رشد درحال فعالیت هستند وبعضی از پارک ها در اراضی خارج از شهر مشابه شهرک های صنعتی به واحد ها درقالب اجاره 99 ساله زمین واگذار کرده وبه آنان امکاناتی اختصاص می دهند.