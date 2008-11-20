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۳۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۵۷

با شهرداریهای آسیایی -15/

حضور موفق شهرداران زن در مدیریت شهری کلانشهرهای آسیایی

حضور موفق شهرداران زن در مدیریت شهری کلانشهرهای آسیایی

حضور خانمها ژانت میشل و چنگمای شهرداران رام الله و چیانگ مای و کارنامه موفق آنها در امر مدیریت شهری نشان داده است که زنان شهردار می توانند نقش قابل توجهی در توسعه مدیریت شهری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، خانم چنگمای در ژوئن سال 2007 به عنوان نخستین شهردار زن در تاریخ شهرداری چیانگ مای برگزیده شده تا نقطه عطفی در تاریخ شهرداریهای شرق و جنوب شرق آسیا به وقوع بپیوندد.

وی تا سال 2011 در این پست باقی خواهد ماند. خانم چنگمای توجه جدی خود را بر اموری همچون فعالیتهای عمومی، بهداشت، محیط زیست، خدمات و رفاه اجتماعی معطوف کرده است.

خانم ژانت میشل نیز به رغم سن نسبتا بالایی که دارد توانسته مدیریت موفقی در رام الله داشته باشد.

وی مدیریت شهری همچون رام الله را در نوع خود "خاص" و "پیچیده" می داند و معتقد است با توجه به محدودیتهایی که رژیم صهیونیستی بر این شهر وارد کرده است، مدیریت شهری در رام الله به مدیریتی خاص و متفاوت از سایر شهرهای مهم جهان تبدیل شده است.

خام ژانت برگزاری اجلاس تهران را نقطه آغازی برای توسعه مدیریت موفق شهری در آسیا می داند.

کد مطلب 786610

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