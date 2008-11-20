نیروهای مردمی قوی ترین پشتوانه نظام های سیاسی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده امروز در جلسه شورای اداری استان کردستان اظهار داشت: امروز نیروها و پشتوانه های مردمی از جمله مهمترین شاخصه های قدرت نظام های سیاسی در جهان به شمار می رود.

وی ادامه داد: در سال های گذشته سخت افزارهای جنگی به عنوان شاخص های قدرت نظام های سیاسی مطرح بود که با توجه به شرایط امروز جهانی این موضوع تغییر کرده و پشتوانه های مردمی و میزان مشارکت آنها در امورات مختلف از جمله شاخص های قدرت نظام های سیاسی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: امروز یکی از نمونه های و الگوی فعال مشارکت های مردمی در امور نظام های سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر همین توانمندی ها توانسته ایم در تمامی صحنه های ملی و منطقه ای سربلند و پیروز خارج شویم.

حسن زاده گفت: با توجه بر هیمن توانمنمدی ها و در کنار دست یافتن به نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف جنگی است که بدون مشارکت و حضور جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه امنیتی در منطقه حکم فرما نخواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به این شاخص های مختلف امروز ایران اسلامی بیش از سایر کشورهای جهان مورد طمع دشمنان و استکبار جهانی قرار می گیرد که مردم ما باید هوشیارتر از همیشه در صحنه حاضر شده و این فتنه ها را دفع نمایند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان به آغاز هفته بسیج اشاره نمود و خاطرنشان کرد: بسجیان سلحشور در کشورمان با حضور خود در تمامی صحنه ها برگ های زرین فراوانی را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسانده اند.

حسن زاده یادآور شد: یکی از نمونه های حضور این عزیزان در صحنه های به یاد ماندنی هشت سال جنگ تحمیلی بود که خوشبختانه با درایت بنیانگذار جمهوری اسلامی در راستای رشادت های بسیجیان و سایر اقشار مردم به عنوان حماسه ای جاودان در طول تاریخ به ثبت رسید.

وی در پایان بر برگزاری آئین های هفته گرامیداشت بسیج تاکید کرد و افزود: تمامی اقشار مردم و مسئولین در برگزاری آئین های این هفته گرانقدر از تمامی امکانات و فرصت ها استفاده نمایند.