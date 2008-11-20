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۳۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۵۳

نیروهای مردمی قوی ترین پشتوانه نظام های سیاسی هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان نیروهای مردمی را قوی ترین پشتوانه برای نظام های سیاسی در جهان ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده امروز در جلسه شورای اداری استان کردستان اظهار داشت: امروز نیروها و پشتوانه های مردمی از جمله مهمترین شاخصه های قدرت نظام های سیاسی در جهان به شمار می رود.

وی ادامه داد: در سال های گذشته سخت افزارهای جنگی به عنوان شاخص های قدرت نظام های سیاسی مطرح بود که با توجه به شرایط امروز جهانی این موضوع تغییر کرده و پشتوانه های مردمی و میزان مشارکت آنها در امورات مختلف از جمله شاخص های قدرت نظام های سیاسی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: امروز یکی از نمونه های و الگوی فعال مشارکت های مردمی در امور نظام های سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر همین توانمندی ها توانسته ایم در تمامی صحنه های ملی و منطقه ای سربلند و پیروز خارج شویم.

حسن زاده گفت: با توجه بر هیمن توانمنمدی ها و در کنار دست یافتن به نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف جنگی است که بدون مشارکت و حضور جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه امنیتی در منطقه حکم فرما نخواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به این شاخص های مختلف امروز ایران اسلامی بیش از سایر کشورهای جهان مورد طمع دشمنان و استکبار جهانی قرار می گیرد که مردم ما باید هوشیارتر از همیشه در صحنه حاضر شده و این فتنه ها را دفع نمایند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان به آغاز هفته بسیج اشاره نمود و خاطرنشان کرد: بسجیان سلحشور در کشورمان با حضور خود در تمامی صحنه ها برگ های زرین فراوانی را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسانده اند.

حسن زاده یادآور شد: یکی از نمونه های حضور این عزیزان در صحنه های به یاد ماندنی هشت سال جنگ تحمیلی بود که خوشبختانه با درایت بنیانگذار جمهوری اسلامی در راستای رشادت های بسیجیان و سایر اقشار مردم به عنوان حماسه ای جاودان در طول تاریخ به ثبت رسید.

وی در پایان بر برگزاری آئین های هفته گرامیداشت بسیج تاکید کرد و افزود: تمامی اقشار مردم و مسئولین در برگزاری آئین های این هفته گرانقدر از تمامی امکانات و فرصت ها استفاده نمایند.

کد مطلب 786611

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