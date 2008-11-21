منابع بانک قرض الحسنه از 74 میلیارد تومان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه مجمع عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران به ریاست علی صدقی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده و با حضور مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان بانکهای دولتی به عنوان اعضای مجمع ، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک و نمایندگان سازمان حسابرسی و جمعی از مسئولان این بانک برگزار شد.

در این جلسه صورتهای مالی بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 1386 توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و مورد تصویب اعضا مجمع قرار گرفت.

همچنین عملکرد هیئت مدیره و مدیر عامل بانک مورد تایید و به دلیل ارائه صورتهای مالی شفاف و مطلوب از ایشان قدردانی و تشکر به عمل آمد.

در ابتدای جلسه صدقی بر اهمیت فعالیتهای بانک قرض الحسنه مهر ایران و تداوم برنامه ریزی و اجرای بانکداری الکترونیکی تاکید کرد.

در ادامه غلامرضا مصطفی پور مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با ارائه گزارش عملکرد بانک در سال گذشته و سال جاری، به مواردی از تنگناها و موفقیت های بانک اشاره کرد و در تبیین اهداف بانک به اجرای بانکداری قرض الحسنه که برگرفته از ارزشهای اسلامی و در راستای تصمیم های دولت نهم مبنی بر تحقق اصل مهرورزی، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی است، اشاره کرد.

وی بر توسعه و ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تلاش در زمینه خدمت به بندگان خدا از طریق رفع نیازهای اقشار کم درآمد جامعه به عنوان اهداف اصلی این بانک تاکید کرد و متذکر شد بانک قرض الحسنه مهر ایران با حمایت دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و در فاصله زمانی کوتاه در آذرماه سال 1386 با سرمایه 15 هزار میلیارد ریال متعلق به 10 بانک دولتی شروع به کار کرد.

در این گزارش از استقرار سیستم online بین شعب و ستاد بانک، برگزاری آزمون استخدامی، ایجاد تمهیدات مناسب جهت اجرای سیستم Core Banking ، اعطای تسهیلات قرض الحسنه ، اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، امضا تفاهم نامه بین بانک و برخی از سازمانها و نهادها و تدوین دستورالعمل های عملیاتی فعالیت بانکداری قرض الحسنه به عنوان مهمترین دستاوردهای این بانک در یک سال گذشته ذکر شده است.

مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهرایران در پایان سخنان خود اظهار داشت: با توجه به این که اغلب فعالیتهای مالی و گردش وجوه در جامعه توسط بانکها و از طریق خدمات حساب جاری ارائه می شود بر ضرورت تسریع و ارتقاء سطح خدمات بانک در وصول اسناد تجاری مشتریان، عضویت در اتاق پایاپای، بهره مندی از سامانه ساتنا و سیستم شتاب و سایر خدمات بانکداری مدرن و بانکداری الکترونیکی تاکید کرد.

بنابراین گزارش بانک قرض الحسنه مهر ایران طی سه ماه و 10 روز فعالیت در سال 1386 موفق به جذب 78 هزار و 578 فقره حساب پس انداز قرض الحسنه بالغ بر 206 میلیارد ریال شد.

همچنین بر اساس آمارها تا پایان آبان ماه سال 1387 تعداد حسابهای پس انداز قرض الحسنه این بانک بالغ بر 137 هزار و 220 فقره به مبلغ 744 میلیارد و 737 میلیارد ریال می باشد.

فعالیتهای بانک در 230 شعبه متشکل از 210 شعبه online و Real time و20 شعبه سنتی متمرکز است.