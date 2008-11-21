بهره برداری از 300 کیلومتر آزادراه در سال آینده

محمد رضا منتظری در گفتگو با مهر گفت: با بهره برداری از آزادراههای قزوین- رشت، تهران-پردیس، پل زال- خرم آباد و کنار گذر شمالی مشهد در سال آینده، حدود 300 کیلومتر آزادراه زیر عبور قرار خواهد گرفت.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: آزادراه قزوین- رشت 127 کیلومتر، تهران- پردیس 22.5 کیلومتر، پل زال- خرم آباد 150 کیلومتر و کنار گذر شمالی مشهد 72 کیلومتر است که در مجموع حدود 300 کیلومتر ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: در سال 84 هیچ آزادراهی به بهره برداری نرسید و در سال 86 حدود 120 کیلومتر آزادراه به بهره برداری رسید و در سال جاری نیز پیش بینی می شود حدود 150 کیلومتر آزادراه به بهره برداری برسد و در سال آینده این رقم به حدود 300 کیلومتر خواهد رسید.

منتظری ابراز داشت: تا 2.5 سال گذشته هر یک از آزادراهها دارای یک مجری مستقل بود که سیاستهای ساخت آزادراه مورد نظر خود را به طور مستقل پیگیری می کرد ولی طی مدت اخیر با یکسان سازی سیاستهای اجرایی ساخت آزادراهها در کشور و اجرای سیاست مدیریت یکسان بر ساخت آزادراهها، روند ساخت و بهره برداری از آزادراهها وضعیت مناسب تری پیدا کرده است.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورتصریح کرد: طی 2.5 سال اخیر انجام مطالعات ساخت آزادراهها نیز روند بهتری داشته است و قبل از آغاز روند ساخت، انجام مطالعات به صورت گسترده ، جامع و بیشتر از قبل انجام می شود و کلیه نقشه های لازم، پیش از آغاز طرح تهیه می شود.