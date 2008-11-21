به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اینترست آلرتس، این نتایج که در مجله روانشناسی و بهداشت منتشر شده براساس اطلاعات شرکت‌کنندگان در مراسم دینی فرقه‌های مختلف و متعدد دینی ارائه شده است.

محققان آداب دینی 92395 زن را مورد پرسش و بررسی قرار داده و چشم‌انداز ارتباطهای دینی آنها و حضور در مراسم دینی، قدرت و آرامشی که از دین گرفته و رویدادهای قلبی عروقی پس از آن و همچنین نرخ های کلی مرگ میر را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

اگرچه این تحقیق نشان می‌دهد که خطر مرگ برای افرادی که در مراسم دینی شرکت می‌کنند 20 درصد کاهش می یابد اما مشخص نشده آیا تغییرات پایداری در نرخ مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی به وجود می‌آید یا خیر.

این تحقیق در رابطه با افرادی که در سازمانهای اجتماعی و فعالیتهایی گروهی انجام شده که از جریانی لذت بخش و زندگی اجتماعی قوی برای شرکت کننده برخوردارند و رفتارهایی را در برمی گیرد که به رفاه فردی منتهی می‌شود.

محققان برای ارزیابی تأثیر دینداری بر مرگ و میر و بیماری متغیرهایی چون گزارش شخصی از تعلقات دینی، فراوانی حضور در مراسم دینی و قدرت دینی و همچنین آرامش در رابطه با بیماری های قلبی و عروقی و مرگ را بررسی کرده‌اند.

نکته حائز اهمیت این است که این تحقیق هیچ تلاشی در رابطه با سنجش میزان معنویت شرکت کنندگان نداشته است و شرکت‌کنندگان در این تحقیق به سه پرسش تعلق دینی، فراوانی حضور در مراسم دینی و اینکه آیا دین برای آنها قدرت و آرامش به همراه دارد پاسخ گفته‌اند.

افرادی که دست کم یک بار در هفته در مراسم دینی شرکت می‌کنند خطر مرگ را نسبت به افرادی که هرگز در این نوع مراسم شرکت نمی‌کنند 20 درصد کاهش می‌دهند. تحقیقات پیشین میزان کاهش خطر مرگ را تا 25 درصد ارزیابی کرده بود.

محققان این تحقیق نتیجه‌گیری کرده‌اند که اگرچه رفتار دینی با میزان کاهش نرخ مرگ ارتباط دارد اما روابط فیزیکی که به این تأثیر منتهی می‌شود مشخص نشده و باید تحقیقات بیشتری در رابطه با آن انجام داد.

مجله روان‌شناسی و بهداشت نشریه رسمی انجمن بهداشت روان شناسی اروپا است.