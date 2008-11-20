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۳۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۱۸

عرب پور :

اصولگرایان باید در عمل صادق و در حفظ بیت المال کوشا باشند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اصولگرایان استان کرمان بر وحدت بین اصولگرایان در استان کرمان تاکید کرد و گفت: تفکر تقسیم بندی اصولگرایان را قبول نداریم و همه باید زیر چتر قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور ظهر امروز در گردهمایی اصولگرایان استان کرمان اظهار داشت: عده ای اصولگرایان را به گروههای مختلف تقسیم بندی می کنند که اصولا این کار پذیرفتنی نیست و همه باید در یک بستر واحد قرار داشته باشند.

وی گفت: التزام عملی به ولایت فقیه، پیروی از دستورات اسلام و سنت ییامبر (ص) و ائمه اطهار، اطاعت از دستورات مقام معظم رهبری و پیروی از قانون اساسی از شاخصه های اصولگرایی هستند که هر فردی که این اصول را داشته باشد، اصولگرا است.

حجت الاسلام عرب پور افزود: تفکر تقسیم بندی اصولگرایان را به گروه های سنتی، مدرن و جدید قبول نداریم و وحدت این افراد را مهمترین اصل در پیشرفت و موفقیت می دانیم.

وی افزود: اصولگرایان در کنار اعتقاد به شاخص های ذکر شده باید در عمل هم صادق و در حراست و حفظ بیت المال نیز کوشا باشند.

 

کد مطلب 786632

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