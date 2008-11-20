خیز بلند ایران توسعه کرج برای قهرمانی نیم فصل

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از دور رفت هجدهمین دوره رقابت‌های واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور از صبح امروز آغاز شد و در مهمترین دیدار هفته تیم ایران توسعه کرج قهرمان فصل گذشته به مصاف نفت و گاز گچساران، صدرنشین این رقابت‌ها رفت. این مسابقه زیبا و تماشایی در پایان با برتری 7 بر یک تیم ایران توسعه کرج به پایان رسید تا به قهرمانی نیم فصل مسابقات لیگ برتر واترپلو نزدیک شود.

در این دیدار که در استخر ورزشگاه آزادی برگزار شد و قضاوت آن را مسعود رضوانی و ایرج رئوف برعهده داشتند، تیم ایران توسعه با ارائه نمایشی برتر مقابل حریف خود به یک پیروزی قاطع دست یافت. در این دیدار تیم گچساران نتوانست از حملات پرتعداد خود استفاده کند و در نهایت تنها یکبار موفق به باز کردن دروازه تیم میزبان شد.

تیم ایران توسعه کرج با برتری مقابل نفت و گازگچساران با کسب 4 برد از 4 دیدار با 8 امتیاز در صدر جدول رقابت‌های واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور قرار گرفت، تیم‌های نفت وگاز گچساران و فولاد سپاهان اصفهان نیز با 6 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم جدول قرار دارند.

هفته پنجم مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز پنج شنبه با انجام یک دیدار دیگر پیگیری می شود و از ساعت 16 نفت امیدیه و فولاد ماهان سپاهان در امیدیه به دیدار هم می روند. فردا جمعه نیز یک دیدار در انزلی برگزار خواهد شد و طی آن از ساعت 15 تیم هیئت شنا گیلان با تربیت بدنی فارس دیدار خواهد کرد.

رقابت‌های واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور در یک گروه و با حضور 9 تیم برگزار می شود.