آی فون قادر به تشخیص لهجه انگلیسی نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، کاربران انگلیسی گوشی های آی فون در هنگام استفاده از نرم افزار جدید صوتی این دستگاه برای جستجوی اینترنتی با مشکلاتی فراوان رو به رو شده اند زیرا این نرم افزار تنها توانایی تشخیص لهجه آمریکایی را دارد.

این به آن معنی است که هنگام جستجوی اینترنتی، این دستگاه با برداشت های متفاوت از کلماتی که با لهجه های مختلف انگلیسی ادا می شوند، اطلاعات نادرست و نا مرتبطی را به کاربر ارائه کرده و استفاده از آن را برای کاربر غیر ممکن می سازد.

این برنامه که به تازگی توسط شرکت گوگل و به صورت رایگان ارائه شده است به کاربران امکان جستجوی صوتی اطلاعات متفاوتی را در اینترنت خواهد داد.

بر اساس گزارش Informationweek، شرکت گوگل با وجود شکایات فراوانی که در زمینه عملکرد نادرست این نرم افزار دریافت کرده، اعلام کرده است که در حال حاضر این نرم افزار تنها برای افرادی با لهجه آمریکایی فعال خواهد بود.