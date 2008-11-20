به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز ، سرهنگ صمد فرامرزی افزود : عده ای در صدد خدشه به اعتقادات و اخلاقیات اجتماعی هستند و باید به عموم جامعه در خصوص تلاش آنها برای ترویج فرهنگ مبتذل غرب با روشهای جدید هشدار داد .

وی اضافه کرد : دشمنان با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و ابزار مختلف درصدد ترویج فرهنگ مبتذل غرب و انحراف جوانان ایران اسلامی هستند.

سرهنگ فرامرزی اظهار داشت : متأسفانه اخیراً فیلم های غیر اخلاقی و مستهجن در قالب CD از طریق پست به درب منازل برخی شهروندان تبریزی ارسال می گردد.

وی یادآور شد : این روش موذیانه با هدف گمراه نمودن و اغفال خانواده ها بخصوص جوانان و ترویج فرهنگ مبتذل غرب صورت گرفته است .

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه پس از اقدامات اطلاعاتی و شناسایی تعدادی از عوامل این اقدام دستگیر شده اند افزود: این اقدامات با حمایت دشمنان ایران اسلامی توسط عده ای فریب خورده انجام می شود که مقابله با چنین ترفندهایی نیازمند هوشیاری خانواده ها است.

وی افزود: شهروندان محترم در صورت مواجه شدن با این قبیل موارد، بلافاصله مراتب را با پلیس 110 یا نزدیکترین مراکز پلیس در جریان بگذارند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی همچنین در ادامه با اشاره به معاملات غیرقانونی زمین در اطراف تبریز گفت: بنابه اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اخیراً تعدادی از بنگاه های معاملاتی املاک با تبلیغ اقدام به فروش زمینهای زراعی روستای "خواجه" شهرستان هریس و روستای کندرود می نمایند.

وی با تأکید بر اینکه تغییر کاربری این اراضی از زراعی به مسکونی امکان پذیر نبوده و غیرقانونی است گفت: در صورت ادامه روند این موضوع، در آینده شاهد بروز اختلافات در سطح گسترده خواهیم بود.

سرهنگ فرامرزی افزود: پلیس به شهروندان محترمی که قصد خرید و یا انجام معامله این اراضی را دارند هشدار داده اما در صورت بروز هرگونه مشکلی اقدام خواهد نمود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در پایان گفت: کلیه شهروندان در انجام هرگونه معامله و یا خرید و فروش زمین در هر نقطه استان، ابتدا مراتب را با نزدیک ترین مرکز پلیس در جریان گذاشته و بعد از حصول اطمینان از درستی و قانونی بودن ملک یا زمین مورد نظر، اقدام نمایند.