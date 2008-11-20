برای قرار گرفتن در جمع مدعیان به میدان می رویم

سید محمود موسوی در گفتگو با مهر اظهار داشت: عصر امروز در دیداری سخت و حساس به مصاف تیم پارس جنوبی می رویم که این تیم با جذب یک بازیکن خارجی در نیم فصل از آمادگی بسیار خوبی برخوردار است.

سرمربی تیم هندبال صنعت مس کرمان از غیبت سه بازیکن اصلی هندبال صنعت مس کرمان مقابل پارس جنوبی خبرداد و افزود: محمد مهدوی، منصور نعمت الله زاده و علی اعظم بازیکنانی هستند که به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیستند.

وی گفت: تیم پارس جنوبی از جمله تیم های بسیار قدرتمند و خوب رقابتهای لیگ برتر به شمار می رود و از آنجایی که در خانه خود بازی می کند با انگیزه مضاعفی مقابل ما حاضر می شود و این نشان می دهد روز سختی مقابل این تیم پیش رو خواهیم داشت.

موسوی خاطر نشان کرد: با این شرایط تنها برای کسب پیروزی در دیدار به میدان می رویم و مطمئنم همه بازیکنان برای دستیابی به این مهم تمام تلاش خود را انجام می دهند.