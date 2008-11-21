ناهنجاری ژنتیکی عامل گسترش سرطان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه شیکاگو علائم ژنتیکی را که توانایی پیشگویی میزان تاثیر داروهای ضد سرطان بر بدن بیمار را خواهد داشت کشف کردند. این علائم پزشکان را از میزان مقاومت بدن فرد در مقابل انواع داروها مطلع خواهد کرد.

محققان دریافتند که در بسیاری از انواع سرطانها ژنهای 49 فرد، مجموعه ای که به عنوان IRDS نیز شناسایی می شوند دچار ناهنجاری بوده و با بررسی 34 نوع مختلف از سرطان های سلولی و صدها نوع از سرطانهای انسانی موفق به کشف ارتباط میان IRDS و پایداری در مقابل پرتو درمانی شدند. به این معنی که میزان ناهنجاری در این ژنها با پایداری بدن فرد در مقابل پرتو درمانی در ارتباط مستقیم است.

همچنین این علائم ژنتیکی در سرطان سینه توانایی تعیین نوع مقاومت انواع سلولهای سرطانی را با شیمی درمانی خواهد داشت که در این صورت با تشخیص چگونگی پایداری سلولهای سرطانی در مقابل شیوه درمانی و بهبود این شیوه های درمانی توسط پزشکان، احتمال درمان این نوع از سرطان به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش تاپیکس، محققان بر این باورند که گسترش اطلاعات در زمینه این ناهنجاریهای ژنتیکی می تواند به زودی منجر به تحولی بزرگ در شیوه های درمانی این بیماری مهلک شده و جان بسیاری از انسانها را حفظ خواهد کرد.