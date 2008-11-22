اجرای طرح تحول اقتصادی افزایش تورم توهمی را به دنبال دارد

حسن صادقی در حاشیه همایش بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار در گفتگو با خبرنگار مهر در قائم شهر در خصوص اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور اظهار داشت: این طرح باید اتفاق می افتاد و در حال حاضر دولت با نیت خیرخواهانه به دنبال اجرای این طرح است.

وی نظر جامعه کارگری را در مورد زمان اجرای این طرح در کشور موافق ندانست و خاطرنشان کرد: مکانیزم ها و زیرساخت های لازم برای جلوگیری از صدمه دیدن قشر ضعیف جامعه برای اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور آماده نیست.

صادقی برگزاری نشست های تخصصی و همفکری نمایندگان اقشار غنی و فقیر و رسیدن به یک اجماع را در اجرای این طرح ضروری دانست.

معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استانها با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته برای اجرای اینگونه طرح ها از یک نظام همسان ساز پیروی کرده و با افزایش حقوق قشر ضعیف جامعه آنان از آثار تورم زای این طرح ها حفاظت می کنند.اگر نیروی کار را بر اساس تکنولوژی موجود آموزش دهیم نه تنها با کاهش اشتغال روبرو نخواهیم شد بلکه اشتغالزایی نیز بوجود خواهد آمد.

وی اظهار داشت: معمولا در بخشی که تکنولوژی ایجاد می شود نوعی گرایش به نیروی جدید کار نیز احساس می شود.

به گفته وی رمز ماندگاری و ایجاد اشتغال در تحولات بازار کار به دلیل وارد شدن در عرصه تکنولوژی در افزایش مهارت نیروی کار است.

صادقی مخالفت جامعه کارگری را با اصلاح قانون کار اعلام کرده و خواستار برگزاری اجتماعات آزاد کارگری برای دفاع از حقوق صنفی کارگران شد.