نوزدهمین جشنواره تئاتر استان سمنان آغاز شد

معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان امروز در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در این جشنواره پنج گروه نمایشی از شهرهای شاهرود، سمنان و دامغان شرکت دارند.

محمد طاهریان با بیان اینکه در مرحله اول داوری گروه های تاتر استان این پنج گروه از 10 گروه نمایشی انتخاب شده اند، گفت: سه گروه از شاهرود، یک گروه از سمنان و یک گروه از دامغان در این جشنواره حضور دارند .

مدیر اجرایی نوزدهمین جشنواره تاتر استان سمنان تصریح کرد: دو گروه برتر این جشنواره به جشنواره منطقه ای راه پیدا می کنند که گروه های برتر جشنواره منطقه ای در جشنواره فجر شرکت خواهند کرد.

وی یاد آور شد: این جشنواره به مدت دو روزه با ارائه کار گروه های نمایشی و نقد و بررسی آثار ارائه شده در تالار آفتاب سمنان برگزار می شود.