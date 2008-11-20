33 هزار تن پنبه در خراسان جنوبی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی نوفرستی ظهر امروز در جمع مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه پنبه یکی از محصولات اقتصادی و استراتژیک این استان است،‌تصریح کرد: 14 هزار و 867 هکتار از اراضی استان به کشت این محصول اختصاص دارد.

وی میانگین عملکرد پنبه را در واحد سطح حدود دو هزار و 348 کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و افزود: ارزش اقتصادی وش تولیدی با احتساب قیمت هفت هزار و 500 ریال برای هر کیلوگرم وش پنبه 249 میلیارد و 667 میلیون و 500 هزار ریال می باشد.

نوفرستی با بیان اینکه تعداد بهره برداران پنبه در استان شش هزار و 416 نفرمی باشد، خاطر نشان کرد: تعداد کارخانجات پنبه پاک کنی فعال در سطح استان هفت واحد است که از این تعداد سه کارخانه در شهرستان سرایان، دو کارخانه در شهرستان بشرویه و در شهرستان های فردوس و بیرجند هر کدام یک کارخانه مشغول به فعالیت است.

مدیر زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین یک واحد کارخانه نساجی نیز در شهرستان فردوس فعالیت دارد.

وی اظهار داشت: به منظور حمایت از پنبه کاران استان مقدار 15.824 تن بذر بدون کرک، مقدار 541.22 تن بذر کرکدار، مقدار 271.55 تن کود ازته، دو هزار و 92 تن کود فسفاته و 927.5 تن کود پتاسه بین کشاورزان پنبه کار در سطح استان توزیع شده است.

به گفته وی رقم بذر پنبه مورد کاشت در سطح استان، رقم ورامین، بوده و سطح زیر کشت مکانیزه پنبه به صورت الگویی 324 هکتار می باشد.

وی زمینه توسعه کشت مکانیزه را ورود کمباین های برداشت عنوان نمود و افزود: با توجه به سطح قابل توجه پنبه در استان و وجود مشکل نیروی کار در مرحله برداشت وجود این ابزار ضروری است که اداره کل پنبه نسبت به اختصاص کمباین های کوچک برداشت به صورت الگویی اقدام لازم را بعمل آورده است.

نوفرستی خاطر نشان کرد: مزارع تکثیر بذر پنبه به منظور تولید بذر اصلاح شده مورد نیاز جهت کشت در سال آتی را 261 هکتار اعلام کرد که این سطح تماما در شهرستان بشرویه قرار دارد که 241 هکتار آن مربوط به بذر پنبه طبقه الیت است.

به گفته وی برای اولین بار در شهرستان سرایان و در سطح 0.5 هکتار اقدام به کشت پنبه، رقم زود رس خرداد شده است.

نوفرستی در خصوص نقش این محصول در اقتصاد استان اظهار داشت: با عتایت به وسعت سطح زیر کشت پنبه در استان و بواسطه فعالیت هفت کارخانه پنبه پاک کنی، کارخانه نساجی شهرستان فردوس و همچنین چندیدن کارخانه روغن کشی، رقابت بسیار خوبی در جهت خرید پنبه از کشاورزان بوجود آمده که باعث بوجود آمدن سیکل منطقی از تولید تا فرآوری و عرضه این محصول شده و نتیجه آن ارزش افزوده بالایی است که نصیب دست اندرکاران تولید این محصول می شود.

به گفته وی طبق آخرین آمار بدست آمده از کارخانجات پنبه پاک کنی سطح استان در سال زراعی گذشته 14 هزار و 694 تن پنبه وارد کارخانجات شده که ماحصل تصفیه این میزان وش 5305.211 تن پنبه محلوج، 400 تن پنبه دانه بندی جهت کشت و هفت هزار و 831 تن پنبه غیر بذری جهت روغن کشی بوده است.

وی در خصوص کمک های فنی و اعتبارات اختصاص یافته به این محصول اظهار داشت: در سال زراعی 86-87 مبلغ 950 میلیون ریال به عنوان اعتبار طرح پنبه استان به تصویب رسیده که میزان اختصاص یافته حدود 70 درصد این مبلغ خواهد بود.

نوفرستی در پایان به مشکلات عمده این بخش اشاره کرد و یادآور شد: مشکل عمده کشت پنبه در استان کمبود ادوات و ماشین آلات جهت انجام مراحل کاشت، داشت و برداشت به صورت مکانیزه می باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر برداشت پنبه در استان به صورت سنتی انجام می شود ودر نتیجه بخش زیادی از درآمد کمشاورزان صرف هزینه های کارگری می شود.

مدیر زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: نوسانات قیمت نیز در شروع فصل برداشت موجب نگرانی کشاورزان پنبه کار شده که با توجه به توافقات انجام شده بین اداره کل پنبه، دانه های روغنی و صنایع نساجی مبنی بر خرید هر کیلوگرم محلوج رقم دو سفید به قیمت حداقل یک هزار و 750 تومان و از طرفی اعلام نرخ تضمینی از طرف دولت ثبات نسبی در بازار خرید و فروش پنبه حاکم شده است.