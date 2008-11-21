اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه اعلام کرد این نمایشگاه با موضوع آسیب‌های اجتماعی برگزار شده است. علاقمندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه به نشانی میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان 12، پلاک 31 مراجعه کرده و یا با شماره 88514122 تماس بگیرند.

- سلسله جلسه‌های "نقش تربیت دینی در سلامت روانی" از سوی خانه فرهنگ حافظیه در سطح مدارس راهنمایی منطقه 13 برگزار می‌شود. روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه 13 اعلام کرد این نشست با حضور کارشناس مذهبی دوم، نهم و 16 آذرماه ساعت 30/13 تا 15 در مدارس منتخب منطقه 13 برگزار می‌شود و علاوه بر دانش‌آموزان و مربیان، اولیاء آنها نیز حضور دارند.

علاقمندان می‌توانند برای حضور در این جلسه‌ها به نشانی خیابان پیروزی، انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی، بوستان وحدت، خانه فرهنگی حافظیه مراجعه کرده و یا با شماره 77409224 مراجعه کنند.

- همایش "همسفران آفتاب" پنجم آذرماه همزمان با روز بسیج در فرهنگسرای تفکر برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد در این همایش که به یاد شهدای گمنام کوهسار برپا می‌شود ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ، از ایثارگری 14 تن از جانباران، آزادگان و اعضای خانواده‌های شهدا نیز تجلیل می‌شود.

همچنین در این همایش از رضا ایرانمنش تجلیل شده و اجرای مراسم نیز بر عهده وی است. بسیج ناحیه قدس سپاه غرب تهران، بنیاد شهید استان تهران، اداره اوقاف غرب استان تهران و بخشداری کن با فرهنگسرای تفکر در برگزاری این همایش مشارکت دارند و میزبانی بر عهده متولیان مسجد قائم آل محمد (ص) شهران است.

در این همایش بسته‌ای فرهنگی شامل کتاب‌های عرصه ادبیات عاشورایی و دینی به تمام شرکت‌کنندگان اهدا می‌شود. همایش "همسفران آفتاب" پنجم آذر پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در مسجد قائم آل محمد (ص) واقع در شهر زیبا، شهران، پایین‌تر از فلکه دوم، ابتدای زیر گذر شهران، روبروی فرهنگسرای تفکر مراجعه کنند یا با شماره 44304979 تماس بگیرند.

ـ فرهنگسرای ملل با همکاری فرهنگسرای سلامت همزمان با روز جهانی ایدز اقدام به برگزاری کارگاه پیشگیری از ایدز در روز نهم آذرماه می‌کند. علاقمندان برای شرکت در این برنامه از ساعت 16 تا 18 به فرهنگسرای ملل در بزرگراه آیت الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه مراجعه کنند یا با شماره‌های 22212392 و 22204453 تماس بگیرند.