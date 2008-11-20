به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این مرکز با تخصیص اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال و با هدف تمرکز زدایی از مرکز در راستای اهداف وزارت بهداشت و درمان، بالان بردن ضریب اطمینان زنجیره سرمای واکسن، تسهیل دست یابی و توزیع واکسن بین 7 استان همجوار در منطقه شمال غرب کشور مورد بهره برداری رسید.

واحدهای موجود در این مرکز شامل واحد اداری، سردخانه‌ها، بارگیری، انبار است. در این مرکز که در مساحت حدود 100 متر مربع احداث گردیده سه نفر پرسنل شامل کارشناس مسئول ایمن سازی، مسئول زنجیره سرما و مسئول تعمیر و نگهداری ارائه خدمت می نمایند.

همچنین دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت و درمان به همراه جمعی از مقامات دانشگاه علوم پزشکی زنجان از کلینیک تخصصی و فوق تخصصی نور بازدید کردند.

در این کلینیک که با تخصیص اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال احداث شده، 14 تن از اعضای هیئت علمی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ارائه خدمات می نمایند.

مجتمع پزشکی نور در فضایی به مساحت 1200 متر مربع شامل بخش‌های قلب و عروق، مغز و اعصاب، زنان و زایمان، چشم پزشکی، اورولوژی، عفونی، روانپزشکی و جراحی عمومی است.

این مجتمع در فاز دوم تخصصی خود به ارائه خدمات ارتوپدی و سرویس‌های رادیولوژی، CT، سونوگرافی داپلر، آزمایشگاه، سنگ شکن و سیتوسکوپی قابل افزایش است.

ارائه خدمات درمانی منطبق با تعرفه‌های مصوب دولتی، پوشش کامل کلیه بیمه‌ها، ویزیت و درمان موارد ارجاعی از سطح یک پزشک خانواده در قالب بیمه‌ روستایی از جمله ویژگی‌های مهم و ویژه این کلینیک است.