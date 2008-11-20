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۳۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۳

در دیدار با شهردار کابل/

قالیباف: امیدوارم امنیت کابل برای مدیریت مناسب شهری فراهم شود

قالیباف: امیدوارم امنیت کابل برای مدیریت مناسب شهری فراهم شود

دکتر محمد قالیباف شهردار تهران در دیدار با شهردار شهر کابل و هیئت هیئت همراه وی ابراز امیدواری کرد که با تامین امنیت پایتخت افغانستان امکان مدیریت این شهر با هدف ارتقا کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار تهران در این دیدار ضمن تاکید بر این نکته که اهالی شهر کابل شایسته داشتن زندگی بهتر هستند خاطرنشان کرد: امیدواریم در اجلاس بعدی شهرداران آسیایی اخبار خوبی که حاکی از پیشرفت و توسعه شهر کابل باشد را دریافت کنیم.

شهردار تهران، مردم کابل را به واسطه زبان، مذهب و همچنین سخت کوشی دارای پیوندهای عمیق با ایرانیان توصیف کرد.

شهردار کابل نیز در این دیدار گزارشی در خصوص روند بازسازی و توسعه پایتخت افغانستان ارائه و تاکید کرد: پروژه هایی همچون راهسازی، توسعه امکان تفریحی و فرهنگی و همچنین فعال کردن مراکز اداری و اقتصادی سرلوحه فعالیت شهرداری کابل قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: طی ماههای گذشته 38 درخواست برای فعال کردن سفارتخانه های خارجی به شهرداری کابل واصل شده است.

کد مطلب 786719

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