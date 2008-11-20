10 هزار کتاب گویا در کتابخانه عمومی کردستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نصرالله ابراهیمی امروز در آیین پایانی شانزدهمین دوره هفته کتاب در کردستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 10 هزار کتاب در قالب 804 عنوان در کتابخانه عمومی سنندج نگهداری می شوند.

وی ادامه داد: کتابخانه گویای سنندج ابتدا با تنها 15 جلد کتاب گویا کار خود را آغاز نمود ولی امروز در سایه اقدامات انجام شده شاهد رشد و افزایش کتاب در این کتابخانه هستیم.

ابراهیمی تصریح کرد: 126 عنوان سی دی، نرم افزاری های آموزشی، انواع کتاب بریل در 166 عنوان از دیگر امکانات کتابخانه گویای سنندج است.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه به دید از مهمترین امکانات کتابخانه گویای سنندج به شمار می روند که وظیفه این دستگاه درشت نمایی کلمات از طریق مباحث الکترونیکی است.

رئیس انجمن نابینایان شهرستان سنندج بیان داشت: متاسفانه مشکلات کم بینایان در جامعه کمتر مورد توجه قرار می گیرد که امیدواریم با اختصاص اعتبارات و تجهیز امکانات بتوانیم این مشکلات را بر طرف نموده و برای رفع کاستی های موجود در این زمینه تلاش کنیم.

وی عنوان کرد: کتابخانه گویای سنندج تنها حامی کتاب گویا در استان است و نه تنها در بحث کتاب بلکه در زمینه های دیگر به عنوان مشوق برای روشندلان و نابینایان فعالیت نموده است.

ابراهیمی در پایان گفت: از جمله دیگر اقدامات این کتابخانه می توان به اقدامات انجام شده در خصوص فراهم کردن شرایط مطالعه برای داوطلبین کنکور است که در راستای این مهم در سال جاری تعدادی از رتبه های برتر کنکور در استان نیز عزیزان نابینا و کم بینا بودند.

در ادامه این مراسم از برترین های کتاب استان در سال جاری در بخش های رسانه ای، کتابداری و ... با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد.