9 طرح آمایش صنعتی فارس به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهپری ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در قالب طرح آمایش صنعتی 800 واحد صنعتی در کل کشور ابلاغ شده که سهم استان فارس از این تعداد 42واحد بوده که کار کارشناسی 9 واحد آن به اتمام رسیده است.

وی بیان کرد: 9واحد صنعتی مذکور از نظر سرمایه گذاری ریالی 151میلیارد تومان و از نظر ارزی نیز 24میلیون یورو و 78 میلیون دلار برآورد شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس همچنین اظهار داشت: برای 32 پروژه باقی مانده نیز کارآفرین های مورد نیاز را تعیین کرده ایم و امیدواریم هرچه سریعتر مراحل دیگر این پروژه ها نیز برای تصویب و معرفی به بانک انجام شود.

شهپری در ادامه سخنان خود گفت: طی فراخوانی که در جراید درج شده وزارت صنایع برای حمایت از بخش خصوصی در 14 طرح خاص تا 40درصد مشارکت خواهد کرد اما این مشارکت دائمی نخواهد بود و تا سه سال بعد از راه اندازی پروژه بخش دولتی سهام خود را خواهد فروخت.

وی عنوان کرد: هر سرمایه گذاری در سطح استان فارس که تمایل به مشارکت در هر یک از این طرح ها داشت، می تواند حداکثر ظرف دو ماه آینده نسبت به اعلام آمادگی اقدام کنند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت اجرای طرح اتمام پروژه های نیمه تمام در سطح استان فارس در حوزه صنعت نیز بیان کرد: در راستای اجرای این طرح در بخش صنعت و معدن تا به امروز 28طرح به مبلغ 73.5 میلیارد تومان به بانکها معرفی و همچنین در خصوص تامین سرمایه در گردش واحد های فعال نیز 111 کارخانه به مبلغ 148میلیارد تومان مصوب شده است.

شهپری در ادامه از حمایت طرح های صنایع نوین خبر داد و افزود: افرادیکه طرح های صنایع نوین و طرح های با تکنولوژی پیشرفته دارند و طرح آنها از حد ایده فراتر رفته می توانند با مراجعه به مرکز صنایع نوین و انجام اقدامات و طی مراحل لازم از وام های مختلف از جمله کمکهای بلاعوض برخوردار شوند.

این مسئول سازمان صنایع و معادن استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفتهای این استان در بخش صنعت نیز بیان کرد: در شش ماهه اول امسال صادرات غیر نفتی استان فارس با توجه به آمار گمرکات کشور14.7 درصد رشد داشته که 50 درصد این رشد متعلق به بخش صنعت و معدن بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از علل این امر را می توان اقدامات نمایندگان شیراز در مجلس و همچنین در کمیسیون صنایع و معادن استان فارس دید که برای شکوفایی صنایع فارس در مجلس برنامه ریزیهای خوبی داشته اند.