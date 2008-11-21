به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "مری و مکس" اولین فیلم بلند گروه استرالیایی آدام الیوت، نویسنده و کارگردان و ملانی کومز، تهیه‌کننده است که سال 2004 برای "هاروی کرامپت" برنده اسکار بهترین فیلم انیمیشن کوتاه شدند.





صحنه‌ای از انیمیشن خمیری "مری و مکس"

فیلیپ سیمور هافمن و تونی کولت صداپیشه‌های "مری و مکس" هستند و داستان درباره دوستی مری دینکل (کولت) یک دختر هشت ساله تنها در حومه ملبورن و مکس هورویتس مردی 44 ساله و بسیار چاق در نیویورک (هافمن) است که بیش از 20 سال از طریق نامه ادامه پیدا می‌کند.

"مری و مکس" چیزی بسیار فراتر از یک قصه کودکانه است و به مضامینی مانند اوتیسم، تاکسیدرمی، روان‌پزشکی، اعتیاد به الکل، چاقی و جنون دزدی می‌پردازد. این فیلم پس از "شیکاگو 10" در سال 2007 دومین فیلم انیمیشن است که در تاریخ برگزاری ساندنس این جشنواره را افتتاح می‌کند.

جفری گیلمور رئیس جشنواره ساندنس درباره انتخاب فیلم "مری و مکس" گفت: این تصویر از ارتباط جهانی بین دو فرد به‌هم‌ریخته نمونه‌ای بسیار تاثیرگذار، بامزه و تفکربرانگیز است.



اریک بانا بازیگر فیلم‌های "هالک" و "دیگر دختر بولین" نیز در انیمیشن خمیری "مری و مکس" نقشی کوتاه دارد. بیست و پنجمین جشنواره فیلم ساندنس از 15 تا 25 ژانویه (26 دی تا ششم بهمن) در پارک سیتی ایالت یوتا برگزار می‌شود.

جشنواره فیلم ساندنس به فیلم‌های مستقل کم‌هزینه یا فیلم‌های خاص اختصاص دارد. این جشنواره را رابرت ردفورد بازیگر و کارگردان مطرح آمریکایی راه‌اندازی کرد و در گذر سال‌ها به مکانی مهم برای فیلمسازان و بازیگران کمتر شناخته‌شده تبدیل شده است.