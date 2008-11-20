30 هزار جلد کتاب و لوح فشرده در نمایشگاه کتاب مشهد توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد چمی گو در حاشیه این نمایشگاه افزود: 30 هزار جلد کتاب و لوح فشرده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی در نمایشگاه بین المللی مشهد به صورت رایگان توزیع شد.

وی گفت: علاوه بر اطلاع رسانی فعالیت های انجام شده در این نمایشگاه 15 عنوان کتاب در جهت ارتقا فرهنگ شهروندی و ترویج فرهنگ مطالعه در میان کودکان توزیع شد.

چمی گو ادامه داد: سری دوازده گانه کتابهای شهر که در قالب طنز و با بهره جویی از هنر کاریکاتور تهیه شده در تیراژ 24 هزار جلد برای ارتقا فرهنگ شهروندی در میان شهروندانی که از غرفه مدیریت اجتماعی بازدید کردند به صورت رایگان توزیع شد.

وی افزود: برای تشویق کودکان به مطالعه و نهاینه کردن فرهنگ شهروندی از سنین خردسالی، 6 هزار جلد کتاب و لوح فشرده حاوی پیام های زیست بهینه شهری در قالب داستان های مصور و فایل های چند رسانه ای در میان کودکان بازدید کننده از نمایشگاه بین المللی مشهد توزیع گردید.

همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب استان خراسان رضوی غرفه مدیریت اجتماعی شهرداری با تهیه تابلوهای بزرگ اطلاع رسانی اهم فعالیت های خود را به اطلاع عموم رساند.