اوباما سیگنالهای جدیدی به ایران ارسال خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اشتاین مایر که برای دیداری سه روز به هند سفر کرده این کشور را شریکی قدرتمند برای حل چالش های جهانی توصیف کرد و از دهلی نو خواست تا حضوری قوی تر در محافل سیاسی جهانی داشته باشد.

وی قرار است طی دیدار خود از هند با مقام های این کشور گفتگو کند.

موضوع هسته ای ایران، تحولات سیاسی آمریکا، بحران مالی جهان و دیگر چالش های بین المللی از مسائل مورد بحث در دیدار وی با مقام های دهلی خواهد بود.

اشتاین مایر اضافه کرد که بدون مشارکت قدرتمند کشورهایی همچون هند برخورد با چالش هایی که جهان در قرن 21 با آن رو به رو است میسر نیست.

این مقام آلمانی گفت، اکنون زمان آن رسیده است تا قالب گروه هشت (هشت کشرر صنعتی) تغییر یابد و چارچوب جدیدی در این رابطه تدوین شود.

اشتاین مایر مشارکت هند در نشست بررسی بحران مالی در اواخر هفته گذشته در واشنگتن را گامی مهم به سوی تغییر توازن سیاست بین المللی عنوان کرد.

وی گفت که کشورها برای حل بحران جهانی باید همکاریهای جهانی را بپذیرند.

وزیر خارجه آلمان همچنین در رابطه با موضوع هسته ای ایران و تغییرات در آمریکا خاطر نشان کرد: دولت جدید آمریکا که در ماه ژانویه قدرت را بدست خواهد گرفت سیگنالهای جدیدی را به ایران ارسال خواهد کرد.

وی در موضعی خصمانه با درخواست از جامعه جهانی برای ادامه فشارها بر ایران گفت: این یک حقیقت است که جمهوری اسلامی باید موضوع هسته ای خود را حل کند و دراین باره هیچ چیزی تغییر نکرده است.

فرانک والتر اشتاین مایر همچنین بر تعهد کشورش برای مبارزه با دزدی دریایی در خلیج عدن تاکید کرد.