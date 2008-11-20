920 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی استان خوزستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تعداد بازدید و بازرسی از سوی اداره اجرای استاندارد خوزستان در راستای اجرای استاندارد کالاهای مشمول استاندارد اجباری در این استان و نیز نظارت بر تولیدات داخل استان یادشده انجام گرفته است.

در طی این مدت یعنی از ابتدای سال جاری تا کنون 20 پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده های مختلف تولیدی خوزستان صادر شده و 73 واحد تولیدی نیز موفق شده اند پروانه کاربرد علامت استاندارد را به مدت یک سال برای یک، دو یا بعضا بیشتر از دو فرآورده تولیدی خود تمدید کنند.

در مدت یاد شده در 52 مورد به دلیل عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات استاندارد به واحدهایی که طبق این قوانین عمل نکرده اند، اخطار داده شده است.