مجردی در گفتگو با مهر : دعای کمیل مدینه با حضور 27 هزار زائر ایرانی برگزار شد

مسعود مجردی در ادامه تاکید کرد که بقیه کاروانهای زائران ایرانی به ترتیب به مکه اعزام می شوند. در عین حال از روز گذشته از جده نیزمومنان عزیز ایرانی به مکه اعزام گردیده اند.

این مسئول بعثه مقام معظم رهبری اعلام کرد که تا دوشنبه هفته آینده ورود به مدینه ادامه خواهد داشت و پس از آن کلیه کاروانها جهت انجام مناسک حج به مکه عزیمت خواهند کرد.

مجردی ضمن اشاره به برگزاری مراسم معنوی دعای کمیل امشب در کنار حرم نبوی و قبرستان بقیع تعداد حاضران را حدود 27 هزار نفر اعلام کرد و در ادامه ابراز داشت که با توجه به برنامه اعزام زائران ایرانی به مکه دعای کمیل هفته آینده نیز با حضور 18 هزار نفر زائر برگزار می شود.

رئیس ستاد مدینه منوره در خصوص تلاقی بوجود آمده در برنامه برخی کاروانها اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام شده برای کلیه کاروانها اقامت یک هفته ای در مدینه منوره تعریف شده است ولی برخی افراد از سر دلسوزی و علاقمندی به جابجایی برنامه ها کاروانها مبادرت می ورزند که این موضوع مشکلاتی را در اقامت زائران ورودی به شهر مدینه بوجود آورده است.