نمایشگاه عکس و اسناد آیت الله خاتمی در اردکان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این نما یشگاه که با حضور شرکت کنندگان در کنگره برگزار شد، بیش از 90 عکس و 25 سند مربوط به مرحوم آیت الله خاتمی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه با هدف آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با شخصیت فرهنگی و دوره های مختلف زندگی آیت الله خاتمی برگزار شده و در آن اسنادی از احکام علما و امام خمینی (ره) برای وی به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه یاد شده از امروز تا پنجم آذرماه سال جاری از ساعت 9 تا 12 و 15 تا 17 در خانه فرهنگ خاتمی در اردکان واقع در خیابان صدرآباد آماده پذیرایی از علاقمندان است.