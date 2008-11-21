به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد مستند "سه‌راهی" به تهیه‌کنندگی شرکت کانانا فیلمز متعلق به دیگو لونا و گائل گارسیا برنال بازیگران مکزیکی ساخته می‌شود. مالکوویچ 55 ساله این روزها در مکزیک نمایش "قناری خوب" را برای اجرا آماده می‌کند که نقش اصلی آن را لونا بازیگر فیلم معروف "و مادر تو نیز" به عهده دارد.

این نمایش از 26 نوامبر در مکزیکوسیتی به صحنه می‌رود و اجرای آن 10 هفته ادامه دارد. "پس از خواندن بسوزان" برادران کوئن و "بچه‌ عوضی" کلینت ایستوود از فیلم‌های جدید مالکووویچ است.

این بازیگر متولد ایالت ایلینویز دو بار برای فیلم‌های "جاهایی در قلب" و "در خط آتش" نامزد اسکار بازیگر مکمل بود و "روابط خطرناک"، "آسمان سرپناه"، "سایه‌ها و مه"، "مری رایلی"، "هواپیمای محکومان" و "سایه خون‌آشام" از دیگر فیلم‌های اوست.