1800 واحد مسکونی در زنجان به بهربرداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالرضا مصری طی بازدیدی که ظهر امروز از روستای "رازبین" جهت افتتاح واحد مسکونی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بررسی مشکلات این منطقه به عمل آورد، افزود: امیدواریم با بررسی مشکلات این مناطق بتوانیم در زمینه مسکن و اشتغال مددجویان گام‌های موثری را برداریم.

در ادامه محمدپورجعفری نیز با اشاره به اینکه 600 واحد مسکونی در طول سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان به مددجویان واگذار می‌شود، افزود: اعتبار احداث هزار و 800 واحد مسکونی از محل تسهیلات مقاوم سازی روستایی تهیه شده است به گونه ای که بالغ بر 100 میلیارد ریال اعتبار صرف این امر شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 22 هزار خانوار در سطح استان در 868 نقاط روستایی و نقاط شهری تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

محمد پورجعفری با عنوان این که در راستای سیاست‌های دولت نهم، در حال حاضر مددجویان کمیته امداد از خدمات و تسهیلات ویژه‌ای برخوردار هستند، افزود: بیش از 52 هزار نفر از خدمات کمیته امداد در سطح استان بهره مند می‌شوند.

وی یادآور شد: متاسفانه برخی مددجویان در پرداخت اقساط بانکی دچار مشکل شده اند و امیدواریم در این زمینه نیز اقداماتی اتخاذ شود.