کار کاشیکاری گنبدسلطانیه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گنبد سلطانیه را یکی از بناهای عظیم تاریخی جهان دانست و گفت: با نصب نمادین آخرین آجر و بازکردن داربست فلزی، کار مرمت کاشیکاری گنبد این بنای با شکوه تاریخی به پایان رسید.

اسفندیار رحیم مشایی افزود: گنبد سلطانیه علاوه بر جاذبه های گردشگری تاریخی، حلقه متصلی به ظرفیتهای تاریخی و طبیعی استانهای همدان و آذربایجانغربی است.

وی، ادامه داد: مهمترین علت توقف مرمت گنبد سلطانیه نبود آجر و لعاب برای نصب و همچنین کمبود اعتبارات اعلام کرد بوده است.

مشایی افزود: از سال 84 تا به امروز 25 میلیارد ریال اعتباربرای مرمت این بنای تاریخی هزینه شده است که آخرین رقم آن، 9میلیارد و 500 میلیون ریال بود که موجب تسریع مرمت این بنای عظیم شد.

مشایی، به مشکلات آزادسازی حریم گنبد سلطانیه اشاره کرد و افزود: علاوه بر گنبد، شهر سلطانیه نیز منطقه تاریخی است و درعرصه های تاریخی، نمی توان مجوز ساخت و ساز داد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: امسال تکلیف آزادسازی حریم گنبد سلطانیه براساس نقشه قبلی مشخص می شود.

به گفته مشایی تکلیف عرصه جانبی گنبد سلطانیه نیز با کمکهای دولت تا پایان سال مشخص خواهد شد.

مشایی به برنامه های توسعه گردشگری استان زنجان اشاره کرد و ادامه داد: در سفر دور اول هیئت دولت به این استان شش منطقه نمونه گردشگری به تصویب رسید که در حال حاضر مطالعات این مناطق به اتمام رسیده است.

وی، افزود: در جلسه استانی امروز هیئت دولت نیز مناطق نمونه گردشگری جدیدی به تصویب خواهد رسید که پس از تصویب این مناطق، مطالعات امکان سنجی صورت می گیرد تا اعتبار لازم برای آماده سازی زیرساختها جهت ارائه مجوز تاسیس به بخش خصوصی فراهم شود.

مشایی به مطالعات امکان سنجی بناهای تاریخی کشور اشاره کرد و گفت: امکان سنجی محورهای "زنجان - همدان"، "زنجان - آذربایجانغربی " و محور "طارم - ماسوله" از پیشنهادات امروز سازمان میراث فرهنگی به هیئت دولت خواهد بود