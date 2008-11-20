حلقه نظارت و بازرسی در کشور در حال شکل گرفتن است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی امروز در نشست با اصناف استان زنجان با عنوان اینکه تا زمانی که اصناف نظارت و بازرسی خود را به طور مطلوب گسترش نداده‌اند بازرسان وزارت بازرگانی کنترل و نظارت را در بازار اجرا خواهند کرد، افزود: بازار احتیاج به نظارت و بازرسی دارد و هر زمانی نظارت و بازرسی اصناف به حد مطلوب رسید وزارت بازرگانی بازرسی خود از بازار محدود خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم اصناف هرچه زودتر بازرسی و نظارت خود را گسترش دهند، افزود: در انتخاب بازرسان و ناظران باید نظارت دقیق انجام شود که افرادی امین، صالح و آشنا به کار انتخاب شود تا با برخورد نامناسب چهره اصناف را خراب و خدشه‌دار نکند.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه اصناف باید در تثبیت قیمت‌ها فعال شده و محل‌های مخصوصی برای عرضه مستقیم کالا داشته باشند، اظهار داشت: اگر این آموزش به اعضای اصناف داده شود که خیر و برکت در گران فروختن نیست بلکه در بیشتر فروختن است خیلی از مسائلی که الان وجود دارند در آینده وجود نخواهند داشت.

وزیر بازرگانی گفت: تعامل خوبی که در این چند سال بوده بسیاری از مشکلات مردم حل شده است.

میرکاظمی با اذعان به اینکه خیلی از افراد احکام معاملات را نمی‌دانند که نشان می‌دهد آموزش احکام اسلامی در این زمینه ضعیف است، تصریح کرد: کسی که با مردم خانواده آنها سر و کار دارد باید آموزش احکام اسلامی را مربوط به معاملات را بگذراند و در این زمینه اصناف باید پیشقدم باشند.

وی گفت: دولت نهم تلاش کرد تا اصناف جایگاه خود را در بازار پیدا کنند.

وزیر بازرگانی ادامه داد: در این کار دولت متهم به فرار از مسئولیت و انداختن تقصیر به گردن اصناف متهم شده و از این طریق مورد حمله بسیاری قرار گرفت.

میرکاظمی تلاش کرده‌ایم در بازه‌های زمانی محدود همه مشکلات شناسایی شده را تعیین تکلیف کنیم تا یک مسیر بهتری طی شود و همه موارد و مشکلاتی که اکنون مطرح می‌شود در اصلاحیه قانون جدید اصناف پیش‌بینی شده است که در آینده نزدیک ابلاغ می‌شود.