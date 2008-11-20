بسیج، برای دشمن یک معمای حل ناشدنی باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حماسه آفرینی‌های بسیجیان در صحنه جنگ تحمیلی که نمونه بارز کارآمدی این حامیان ولایت را به زیبایی به تصویر کشاند، گفت: امروز دشمن برایش سوال شده که این بسیج چیست که عامل فرهنگ دینی است و هر جا وارد می‌شود برگ برنده را از آن خود می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: اگر بسیج نبود معلوم نبود امروز مملکت ما چه سرنوشتی داشت چون امروز ما مرهون تلاش بسیجیان در دفاع مقدس است.

موحدی کرمانی با اشاره به وفاداری حواریون حضرت عیسی (ع) گفت: بسیجیان زمان ما گروهی از حواریون انقلاب هستند که هدفشان خداست و همیشه مطیع رهبرشان هستند که هیچ وقت برای انجام آنچه تکلیف است معطل نمی‌مانند.

وی با اشاره به اینکه بهترین راه جذب جوانان در بسیج ساختن و خودسازی بسیجیان است، گفت: اگر بسیجی ما خود را مقید کند به آنچه اسلام گفته است و خودش را بسازد تا الگو شود آن وقت این خود عامل جذب جوانان به بسیج می‌شود و اگر این چنین شد نیازی به تبلیغ زیانی و میدانی نیست.

موحدی کرمانی داشتن تدبیر و مدبر بودن را از ضروریات بسیجیان خواند و گفت: تدبیر به این است که اول جایگاه سازمانی خود را که بسیج است خوب بشناسند و از فلسفه تشکیل بسیج و یا سپاه به خوبی آگاهی داشته و به وظیفه‌ای که دارند مشخصا واقف و اشراف داشته باشند.