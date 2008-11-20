لزوم تشکیل اتحادیه کشورهای آسیایی/ ضرورت همگرایی شهرهای آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران امروز در مراسم اختتامیه اجلاس کلانشهرها و پایتختهای آسیایی ضمن تشکر از مهمانان خارجی، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان گفت: قاره آسیا مهد تمدن است. قاره آسیا مرکز زایش بسیاری از تفکرات و فرهنگها و پایهگذار تمدن بشری است. این تمدن کهن و باستانی و پیشرفتهای کنونی در کشورهای آسیایی تاثیرات زیادی داشته است.
وی با اشاره به تاثیرگذاری این تمدن در کلانشهرها اظهار داشت: شهرهای بزرگی که این تمدن را در دل خود قرار دادهاند با مشکلات زیادی روبرو هستند و فناوری روز را در هم آمیخته و نمونه مناسبی از شهرنشینی را ایجاد کردند. در حالی که شهرهایی که به دور از هویت قدیم آسیا و با گسست از فرهنگ بوجود آمدند با مشکلات خاصی بویژه در زمینه روحی و روانی روبرو هستند.
مهدی چمران با بیان اینکه کلانشهرهای آسیایی با مشکلات فراوانی روبرو هستند گفت: به خاطر وجود تفاوت در زمینههای فرهنگی همچنین سنتها نمیتوان راهکار یکنواخت و مشابه برای آنها ارائه داد. چون آسیا و مشرق زمین که در سلسله مسائل و اصول مشترک هستند به یک سری تضادها نیز دچار هستند اما با توجه به چارچوبهای مشترک میتوان به راه حل مناسبی دست یافت.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای شهرهای قاره آسیا باید راهکاری ارائه کرد تا با توجه به تفاوتهای فرهنگی قابل ارائه و اجرا باشد. راه حلهای اصولی باید در شهرهای آسیایی مطابق با فرهنگ آنها بومی شود چرا که پس از بومی شدن قابل اجرا خواهد بود. این روش چون ساختارشکن نیست به نتیجه بیشتری میانجامد.
وی همگرایی و همبستگی شهرهای آسیایی را ضروری دانست و افزود: با توجه به شهرهای کوچک و بزرگی که کشورهای آسیایی دارند نیاز به ایجاد همبستگی در قاره آسیا وجود دارد.
چمران در ادامه با اشاره به ارزشهای تاریخی شهر تهران گفت: علیرغم اینکه شهر تهران ارزشهای زیادی دارد اما مردم آن با مشکلات زیادی روبرو هستند. البته این مشکلات در همه شهرهای بزرگ کشورهای آسیایی وجود دارد. بنابراین برای جلوگیری از تسری این مشکلات به دیگر شهرها باید برای آنان راه حلی بیابیم.
وی با بیان اینکه در کشور ایران برای حل مشکلات کلانشهرها، نشستها و مجامعی تشکیل شده است گفت: این نشستها برای برقراری ارتباط و هماهنگی ایجاد شده و به کل قاره آسیا کشیده شده است.
چمران ضمن ابراز امیدواری از برگزاری اجلاس کلانشهرهای کشورهای آسیایی در تهران گفت: این عمل باعث میشود تا همکاری بین شهرداریهای شهرهای بزرگ شکل بگیرد تا در سطح جهانی با استفاده از تکنولوژی و فنآوری روز و امکانات یکدیگر بر مشکلات فائق بیایند و دستاوردهای بزرگی نصیب قاره آسیا شود و مدیران شهری را به یکدیگر نزدیکتر سازد تا به این وسیله مشکلات یکدیگر را حل کنند.
وی با اشاره به وجود اتحادیه کشورهای اروپایی گفت: تشکیل اتحادیه کشورهای آسیایی بسیار ضروری است و با توجه به اینکه قاره آسیا بزرگترین تمدن و بیشترین جمعیت را در خود جای داده است قطعا توان و شایستگی تشکیل چنین اتحادیهای را دارد. چرا که تشکیل اتحادیه کشورهای آسیایی باعث نزدیکتر شدن کشورها و قارهها به یکدیگر میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به پیشنهاد رئیس جمهور کشورمان احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: باید هرچه زودتر این اتحادیه در سطح شهرداران آسیا تشکیل شود و قبل از آن اتحادیه شهرداران کشور ایران شکل گیرد.
اجلاس کلانشهرها و پایتختهای آسیایی طی روز گذشته و امروز به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد.
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