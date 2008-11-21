به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی در دیدار دومینیک دوویلپن با اشاره به بروز بحران در اقتصاد جهانی، همکاری همگانی برای حل این بحران را لازم عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره پس از انقلاب اسلامی در فضای جنگ، تحریم و فشارهای اقتصادی تحمیلی از سوی غرب همراه بوده است ولی بحران اقتصاد جهانی برای کشورهای غربی که در سالیان اخیر به ویژه پس از سال 1929 و جنگ جهانی دوم با آن مواجه نبودهاند جدید است و ما میتوانیم با توجه به تجارب خود برای حل این بحران تلاش کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تاریخ روابط جمهوری اسلامی ایران و غرب تصریح کرد: حمایت کشورهای غربی از عراق در جنگ و همچنین عدم پایبندی به تعهدات اقتصادی و تجاری خود در قبال ایران از مواردی است که در ایجاد فضای بی اعتمادی دارای اثر بوده است.
وی روند مانع تراشی کشورهای غربی و آمریکا در خصوص استفاده صلحآمیز ایران از انرژی هستهای را از دیگر مسائلی عنوان کرد که در جهت تخریب روابط عمل میکند و افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از حقوق قانونی خود در این خصوص عقبنشینی نخواهد کرد.
هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: ادامه فضای تهدید و تحریم به شکلگیری مذاکراتی نتیجه بخش آسیب میرساند و اولین گام در ایجاد تفاهم تعویض ادبیات غرب از تکیه بر قدرت به ادبیاتی مبتنی بر حقوق بینالملل و تکیه بر همدلی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از موانع دوگانه نهادهای بینالمللی و کشورهای غربی در خصوص ایجاد تحریم برای استفاده صلحآمیز ایران از انرژی هستهای و از سوی دیگر سکوت در مقابل در اختیار داشتن زرادخانههای هسته ای توسط رژیم صهیونیستی استفاده کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اسلامی و اخلاقی خود به دنبال استفاده غیر صلحآمیز از انرژی هسته ای نیست و بر همین اساس برای بازرسیهای آژانس انرژی اتمی از روند کار خود همکاری گستردهای انجام داد ولی نتیجه آن بر اساس دروغهای واهی آمریکا مبتنی بر فعالیتهای مخفی هسته ای ایران، قطعنامه تحریم در شورای امنیت علیه ایران گذراند، در حالی که رژیم صهیونیستی با زرادخانههای هسته ای ساخت غرب و عدم همکاری با سازمانهای بینالمللی شامل هیچگونه تحریمی نشد.
وی با اشاره به سلاحهای کشتار جمعی و تجهیزات نظامی ساخت غرب و شوروی سابق که در اختیار رژیم صدام بود و از آنها علیه مردم بیدفاع ایران استفاده میکرد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از سلاحهای ساخت غرب در جنگ آسیبهای فراوانی دید و کشتار مردم بیدفاع درسردشت و حلبچه نمونههایی است که مورد بیتفاوتی کشورهای غربی و سازمانهای بینالمللی قرار گرفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: عدم استفاده ایران از سلاحهای کشتار جمعی درجنگ و عدم مقابله به مثل خود گواه خوبی برای پایبندی جمهوری اسلامی ایران بر اصول اخلاقی و قوانین بینالمللی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم تعهد کشورهای غربی به توافقنامههای خود برای ساخت نیروگاههای هسته ای که با رژیم سابق ایران منعقد کرده بودند، گفت: آلمان، فرانسه و آمریکا نسبت به قراردادهای خود با ما تخلف کردند و اگر جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان نیروهای داخلی خود وارد عرصه نمیشد کشورهای غربی هیچکدام حاضر به همکاری با ایران نبودند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از رویه غرب در خصوص مسائل خاورمیانه و فلسطین تاکید کرد : هرگونه تلاش برای صلح که مساله پنج میلیون آواره فلسطینی را در نظر نگیرد محکوم به شکست است.
وی همچنین با اشاره به مسائل عراق و افغانستان گفت: اشغالگران با اقدامات خود عوارض زیادی برای منطقه ایجاد کردند و جمهوری اسلامی ایران نیز از این عوارض، آسیبهای فراوانی دیده ولی برای کمک به حل مشکلات مردم این دوکشور تلاش کرد تا در عراق و افغانستان از این آسیبها بکاهد.
دومینیک دوویلپن، نخستوزیر سابق فرانسه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه هر کشوری در دنیا حق دارد از انرژی هسته ای در چارچوب موازین بینالمللی استفاده صلحآمیز کند خواهان شفافسازی بیشتر جمهوری اسلامی ایران در این خصوص شد.
وی ادامه ابهامات در خصوص برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را در از دست رفتن فرصت تفاهم تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: این فضا به برخی این فرصت را خواهد تا تنش را افزایش داده و راه را برای سناریوهای غیر قابل کنترل باز کنند.
نخست وزیر سابق فرانسه با اشاره به نقش و سهم ایران در نظم جدید منطقهای تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران جایگاهی اساسی و نقشی مهم در منطقه و جهان دارد وحل مساله هستهای ایران میتواند این نقش را تقویت کند.
دومینیک دوویلپن با اشاره به فرهنگ و هویت تاریخی غنی ایران گفت: احترام به هویت و حاکمیت ملت ایران اصلی غیر قابل خدشه است و فرانسه به آن متعهد خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به تلاشهایی که برای ایجاد صلح در خاورمیانه انجام میشود، تاکید کرد: ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی و ایجاد صلحی پایدار در این منطقه نیازمند همکاری است.
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