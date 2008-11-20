سامانه پاسخگویی تبلیغات اسلامی فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، هادی قنبری عصر امروز در نشستی خبری افزود: این سامانه دارای ندای قرآن، ندای احکام، اوقات شرعی و سیستم پرسش و پاسخ است.

وی افزود: سامانه مذکور به صورت شبانه روزی با استفاده از شماره های 2342141،2342140و 2342142 آماده ارائه خدمات به شهروندان استان فارسی است.

مدیر سایت تبیان فارس اظهار داشت: مخاطبین پس از تماس با شماره های مذکور توسط اپراتور خودکار، راهنمایی و از چگونگی ارائه خدمات توسط این سامانه مطلع می شوند.

قنبری در ادامه با تشریح خدمات ارائه شده از سوی این سیستم عنوان کرد: سیستم ندای قرآن توانایی قرائت کامل قرآن کریم با امکان انتخاب قاری، شماره سوره و آیه را نیز دارد.