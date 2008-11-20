  1. استانها
  2. فارس
۳۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۵۲

سامانه پاسخگویی تبلیغات اسلامی فارس راه اندازی شد

سامانه پاسخگویی تبلیغات اسلامی فارس راه اندازی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر سایت تبیان فارس از راه اندازی سامانه پاسخگویی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، هادی قنبری عصر امروز در نشستی خبری افزود: این سامانه دارای ندای قرآن، ندای احکام، اوقات شرعی و سیستم پرسش و پاسخ است.

وی افزود: سامانه مذکور به صورت شبانه روزی با استفاده از شماره های 2342141،2342140و 2342142 آماده ارائه خدمات به شهروندان استان فارسی است.

مدیر سایت تبیان فارس اظهار داشت: مخاطبین پس از تماس با شماره های مذکور توسط اپراتور خودکار، راهنمایی و از چگونگی ارائه خدمات توسط این سامانه مطلع می شوند.

قنبری در ادامه با تشریح خدمات ارائه شده از سوی این سیستم عنوان کرد: سیستم ندای قرآن توانایی قرائت کامل قرآن کریم با امکان انتخاب قاری، شماره سوره و آیه را نیز دارد.

کد مطلب 786817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها