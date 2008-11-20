گامهای دولت در مسیر توسعه علمی بی سابقه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد مهدی زاهدی امروز در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان افزود: طی سه سال گذشته بیش از 14هزار اختراع در کشور ثبت شده است در حالیکه این میزان قبل از انقلاب حدود چهار هزار اختراع بوده است.

وی به افزایش 20 برابری تعداد دانشجویان ایران در پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: تعداد دانشجویان از 170هزار نفر قبل از انقلاب به سه میلیون و 500 هزار نفر رسیده است.

زاهدی باعنوان اینکه مقالات ISI کشور نسبت به قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی نیز52 برابرشده است، گفت: امسال بیش از 13هزار مقاله ISI در مجلات معتبر خارجی چاپ شده است که این میزان قبل از انقلاب 50 مقاله بوده است.

وی، اعضای هیئت های علمی دانشگاههای کشور را بیش از 50 هزار نفر عنوان کرد و افزود: هیج دولتی به اندازه دولت نهم در کابینه خود این تعداد عضو هیئت علمی نداشته است

زاهدی به موقعیت و کسب رتبه های برتر دانشجویان ایران دربرخی ازرشته ها اشاره کرد و افزود: این حرکت نویدی برای رسیدن به چشم انداز 20ساله کشور است.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: تصمیم‌گیری‌های مناسب و به جا یکی از دستاوردهای مهم سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت است.

زاهدی گفت: در سفرهای استانی وزرا با وضعیت کل ادارات و دستگاه‌های وزارت متبوع و وضعیت کلی استان‌ها آشنایی کامل و جامع پیدا می‌کنند که موجب اتخاذ تصمیات مناسب و کار آمد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه وزرا در این سفرها هم با مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط و هم از مسائل و معظلات آنها آشنا می‌شوند، افزود: رئیس جمهور و هیئت دولت در سفرهای استانی با مردم دیدار و ملاقات‌هایی دارند که موجب می‌شود که با مشکلات و معضلات کلی استان آگاهی پیدا کنند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در ادامه با تقدیر از تلاش‌ها و زحمات مدیران در استان‌ها افزود: اگر این افراد در شهرها و استان‌ها در راستای اجرای مصوبات و خدمات‌رسانی به مردم تلاش نکنند توفیقاتی عاید دولت نخواهد شد.

زاهدی با اشاره به اینکه چند ماه به پایان دوره خدمت دولت نهم باقی مانده است، تاکید کرد: مدیران و مسئولان باید در اجرای امورات و وظایف خود همانند روزهای اول تلاش کنند.

وی خاطر نشان کرد: دولت از شما مدایران دستگاه‌های دولتی درخواست می‌کند با انرژی و نشاط بیشتری این مدت را نیز صرف پیگیری و اجرای برنامه‌های دولت و خدمت‌رسانی به مردم کنید.

زاهدی با اشاره به اینکه شخص رئیس جمهور و هیئت دولت در انجام وظایف خود فعال‌تر و پر انرژی‌تر از روزهای اول خدمت می‌کنند، افزود: شما مدیران که در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها تلاش می‌کنید باید اینگونه عمل کنید تا مردم خدمت خالصانه برای جلب رضایت آنها و خالق را درک کنند.

وی با تاکید بر اینکه شما مدیران باید وظایف خود را به نحوه احسن و با روی باز انجام دهید تصریح کرد: شما مدیران و مسئولان باید با روی باز و گشاده‌رویی خدمتگزار مردم باشید.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: در مواقعی ممکن است شما به لحاظ قانونی و یا اینکه عدم توانایی حوزه مسئولیتی خود توان اجرای درخواست مردم را نداشته باشید ولی می‌توانید با روی باز آنها را نسبت به عدم توانایی خود در اجرای درخواستشان آگاه کنید.

وی با اشاره به اینکه مدیران باید به حرف و درخواست مردم با حوصله گوش دهند، افزود: شخص رئیس جمهور و وزرا با حوصله و روی باز با مردم ملاقات و دیدار می‌کنند و در صورت عدم توانایی اجرای درخواست آنها با توضیحاتی آنها را قانع می‌کنند.

در بخش دیگری از جلسه فرماندار زنجان گفت: حدود 90 درصد از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور در شهرستان زنجان اجرایی شده است.

آراض ضیایی با اشاره به اینکه در دور اول سفر ریاست جمهوری شهرستان زنجان 98 مصوبه داشت، افزود: در حال حاضر 26 پروژه از مصوبات با کمبود منابع ملی و اعتباری و شش پروژه نیز با مصالح ساختمانی روبه‌رو شده است.